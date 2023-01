Abertas inscrições para 11º curso de Promotoras Legais

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano deu início nesta quarta-feira (25/01) às inscrições para o curso de Promotoras Legais Populares (PLPs). A iniciativa, que será a décima edição neste ano, contempla mulheres maiores de 18 anos de qualquer cidade do Brasil e as interessadas em participar das aulas podem se inscrever até o dia 25 de fevereiro por meio do link bit.ly/PLPSuzano2023.

Ao acessar a página de cadastro no momento da inscrição é preciso preencher o formulário com informações sobre nome, RG, endereço, número de celular (WhatsApp) e e-mail, priorizando Gmail. Os dois últimos itens são importantes para facilitar a interação do grupo, que será formado para a modalidade de ensino virtual. Ao todo, serão ministradas 33 aulas durante o ano, sendo promovidos quatro encontros por mês até novembro, a expectativa é que a primeira aula seja realizada em 7 de março.

O curso PLPs visa capacitar as mulheres a reconhecerem seus direitos e as violações deles, de modo em que o conhecimento ministrado durante as aulas sirva como instrução para as participantes buscarem o cumprimento de leis a fim de superar e combater discriminações de qualquer espécie, bem como reivindicar os direitos dos cidadãos.

A formação é promovida por professores de diversas áreas do conhecimento como, Direito, Saúde e Segurança Pública. Os encontros também contarão com atividades extras como, eventos, oficinas e seminários, todo o conteúdo será postado no grupo de WhatsApp e junto à plataforma YouTube.

“A cada ano o curso cresce e floresce graças à importante participação dos professores que vêm compartilhar seus saberes. Todos os voluntários seguem firmes e fortes em combater a desigualdade que ainda existe entre homens e mulheres em nosso país. Fico feliz em poder participar desse projeto e ver que ele está gerando conhecimento para mulheres de Suzano e de outras cidades”, disse Sandra Lopes Nogueira, coordenadora da iniciativa.

A dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, destacou a dimensão desta ação para que as mulheres recebam a devida valorização.

“Temos como objetivo oferecer um curso capaz de fortalecer e incentivar as mulheres a estarem cientes dos seus direitos e poder espalhar esse conhecimento nos bairros em que vivem.

Com a realização de mais uma edição do curso de PLPs, as mulheres de todo o País passam a ter a oportunidade de sair de qualquer situação vulnerável por meio do aprendizado obtido na capacitação. Apenas no ano passado conseguimos formar 251 mulheres", comentou Larissa.

Para este ano, Larissa espera que o sucesso seja o mesmo ou até maior do que as outras edições.