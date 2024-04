Abertura do 'EducaShow' marca início das atividades da 'ExpoSuzano 2024'

Em comemoração aos 75 anos de emancipação político-administrativa de Suzano, a prefeitura iniciou nesta segunda-feira (22/04) a 2ª edição da “ExpoSuzano” com diversas ações voltadas ao lazer, cultura, educação e a iniciativas voltadas ao empreendedorismo. Neste primeiro dia de evento, 4.060 alunos participaram do “EducaShow”, iniciativa da Secretaria Municipal de Educação que contou com uma série de atividades para os estudantes da rede municipal de ensino.

Participaram da abertura do evento o prefeito Rodrigo Ashiuchi; os secretários municipais Leandro Bassini (Educação), José Spitti (Cultura), Alex Santos (Governo), Paulo Pavione (Comunicação Pública), Cíntia Lira (Administração), Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos) e Marcelo Prado (Controladoria Geral); os vereadores Pedro Ishi e Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde; além da pró-reitora do Centro Universitário Piaget (UniPiaget) de Suzano, Poliana Lima.

A abertura ocorreu por volta das 8h30 e contou com atividades circenses em geral como malabarismo, equilibrismo, palhaçaria, oficinas de mágica, brincadeiras, brinquedos infláveis, entrega de kits para os alunos, dentre outras. Todas as atrações foram realizadas no Parque Municipal Max Feffer, sendo concluídas pouco depois das 17 horas.

A ação segue exclusivamente com os estudantes da rede municipal matriculados do G4 ao 5º ano até sexta-feira (26/04). Já no final de semana (27 e 28/04), o “EducaShow” será aberto ao público em geral e também para os alunos das creches municipais e conveniadas (G1 ao G3). A pasta estima receber 4.324 crianças nesta terça-feira (23/04), segundo dia de evento, e a expectativa é de que mais de 21 mil estudantes passem pelas atividades nesta semana.

As crianças que visitarão o evento durante a semana receberão um kit de acordo com a faixa etária, por sua vez, aquelas que puderem participar receberão posteriormente na escola. Os alunos das creches também terão acesso ao material e, além disso, os responsáveis pelos estudantes vão receber, por meio da escola, um voucher, sem o qual não poderão retirar o kit durante a “EducaShow” no final de semana.

O secretário Leandro Bassini comemorou a adesão das escolas ao evento e afirmou que a iniciativa promove bem estar e integração entre os alunos da rede. “Essa semana será muito especial para essas crianças, que poderão brincar e aprender muito com os professores e com as parcerias que temos para este ‘EducaShow’. O primeiro dia foi um sucesso e tenho certeza que continuará sendo”, declarou Bassini.

Por fim, o prefeito Rodrigo Ashiuchi parabenizou as equipes da Secretaria de Educação pelo trabalho realizado no primeiro dia de “EducaShow”. “A pasta é composta por pessoas muito dedicadas que, sem dúvidas, vão dar o máximo nestes seis dias que ainda teremos de evento. Tudo pelo bem das nossas crianças que vão se divertir muito ao longo desta semana”, finalizou o chefe do Poder Executivo.

O “EducaShow” ocorre das 8h30 às 17 horas no Parque Municipal Max Feffer, que fica localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no bairro Jardim Imperador.