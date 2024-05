Abril registra maior número de atendimentos do 'Ilumina Suzano' no ano

O mês de abril registrou o maior número de atendimentos do projeto “Ilumina Suzano” em 2024. A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, que é responsável pela iniciativa, contabilizou 1.485 serviços no quarto mês do ano, contra 1.265 em março (17,3%), 1.409 em fevereiro (5,39%), e 1.326 em janeiro (11,9%). Entre 1º e 30 de abril, as atividades destinadas às melhorias no sistema de iluminação pública da cidade alcançaram 143 bairros.

No período, a pasta trocou 880 lâmpadas, 733 reatores e 1.582 metros de cabos. Os trabalhos também incluíram a substituição de 462 relés, 351 conectores e 34 bases para relés. Entre os locais que receberam maior número de intervenções estão o centro (123), o Miguel Badra (80), o Cidade Boa Vista (59), a Chácara Sete Cruzes (54), o Parque Santa Rosa (49), o Jardim Monte Cristo (31), o Jardim Revista (31), a Vila Figueira (30), a Vila Amorim (29), a Vila Colorado (28), o Jardim São José (26), a Vila Maria de Maggi (26), o Jardim Varan (25), a Vila Urupês (24), o Parque Residencial Casa Branca (24), o Parque Astúrias (23), a Vila Maluf (23), o Parque Maria Helena (22) e o Jardim Santa Inês (21).

A proposta do “Ilumina Suzano” é promover o conserto e a substituição de materiais em até 72 horas após a solicitação oficial. O atendimento remoto promovido pela prefeitura é realizado por meio do aplicativo para celular, que pode ser acessado em aparelhos de sistema Android, via Google Play Store (bit.ly/IluminaSuzanoApp) e iOS, na App Store (/bit.ly/IluminaSuzApple). O outro caminho para solicitar os reparos é por meio do telefone 0800-779-3310.

Os registros de atendimento são definidos por visitas a pontos específicos de iluminação. Desta forma, uma única ação pode compreender reparos em múltiplas partes do sistema de apenas um poste de luz, para detectar o mau funcionamento ou atuar preventivamente em prol do bem-estar e segurança dos moradores. As atividades realizadas envolvem a correção na estrutura afetada, que podem contemplar lâmpadas, reatores, cabos, relés, conectores, isoladores e disjuntores.

O secretário Samuel Oliveira destacou que a administração municipal tem comparecido aos locais solicitados por meio dos canais disponíveis. “Estamos garantindo as intervenções necessárias para que as demandas relacionadas à iluminação pública sejam atendidas, promovendo mais segurança e qualidade de vida à população. As atividades têm alcançado uma quantidade expressiva de bairros, contemplando todas as regiões da cidade”, ressaltou o chefe da pasta.