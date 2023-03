Ação solidária encaminha mais de 3 mil litros de água para o litoral norte

Mais de três mil litros de água foram encaminhados, pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), com o apoio do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes, para as vítimas dos temporais que castigaram o Litoral Norte do Estado na última semana.

PRIMEIRA REMESSA

A primeira remessa de donativos foi enviada nesta segunda-feira (27) ao Fundo Social de São Paulo, que está centralizando as doações e fará a destinação final.

A ação, que mobilizou a população, empresas e entidades, também arrecadou roupas e alimentos que foram entregues ao Fundo Social do município de Itaquaquecetuba, que também vem sofrendo com os alagamentos.

NOVAS NECESSIDADES

Diante das novas necessidades dos municípios, o consórcio se mobiliza agora para arrecadar alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e produtos de limpeza.

O presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes e coordenador do Conselho dos Fundos Sociais do Condemat, Marcio Maldonado, acompanhou a saída da primeira remessa de doação.

“Agradecemos muito a todos que estão participando dessa corrente do bem e já pedimos para que continuem contribuindo com a doação de alimentos e materiais de higiene e limpeza, que neste momento são itens de primeira necessidade para as famílias afetadas pelas chuvas, não somente do Litoral Norte, mas também às famílias das nossas cidades irmãs, aqui da região”, disse.

A arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene e de limpeza segue no Pró-Hiper, que fica na Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 540 – Mogilar.

As entregas podem ser feitas diariamente das 8h às 17h. Informações: (11) 4652-3413.