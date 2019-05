ACE e Conselhos de Segurança aprovam ‘CSI’ com 52 câmeras

A inauguração da Central de Segurança Integrada (CSI) foi vista com bons olhos pelos Conselhos Comunitários de Segurança (Conseg) de Palmeiras e do Boa Vista, e também pela Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano. A ideia, segundo eles, é um "grande avanço" no combate à violência na cidade. Porém, a necessidade de mais câmeras serem instaladas em outros pontos do município também é uma unanimidade.

O presidente da ACE, Fernando Fernandes, acredita que algumas regiões de Suzano deveriam ser tratadas como prioridade para a instalação da tecnologia, que classificou como "equipamentos de ponta". "Seria bom instalar na região do Dona Benta e também em Palmeiras, para melhorar a segurança dos moradores e do comércio nesses locais", diz.

O presidente do Conseg de Palmeiras, Gustavo Ferreira, parabenizou os responsáveis pelo projeto. No entanto, ele teme que a ideia, além de aumentar a segurança da população, seja usada para multar os motoristas. "Tenho quase certeza que vai favorecer a indústria de multas. A administração municipal precisa de recursos", opina.

Ainda sobre as câmeras, Gustavo propõe que seja feito um convênio, para que as câmeras de propriedades privadas façam parte do sistema de segurança da cidade e sejam integradas, para auxiliar no monitoramento de outros pontos do município. "Se eu tenho uma empresa e tem uma câmera lá fora, posso ajudar a monitorar", propõe.

O presidente do Conseg de Palmeiras ainda afirma ter conversado com o comandante interino do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), major Roberto Caruso, para analisar a possibilidade de aumentar o efetivo e colocar mais uma viatura na região de Palmeiras. "Temos só uma viatura para atender toda a região de Palmeiras", diz Gustavo.

Já o presidente do Conseg do Boa Vista, Ebert Bola, classifica o projeto como "um dos melhores em prol da segurança de Suzano". No entanto, ele diz que, para que a ideia funcione 100%, serão necessárias pelo menos mais 72 câmeras de monitoramento. "Esse projeto vai ajudar a coibir os roubos em todos bairros. Nós estávamos aguardando por essa central, que a anos não saia do papel", comemora.

Segundo ele, para que fique ideal, são necessárias câmeras no bairro do Dona Benta. “Tem um centro comercial muito movimentado. A Avenida Francisco Marengo é uma via super movimentada também”, diz.