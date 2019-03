Acolhimento psicológico é ampliado aos demais Caps e postos de saúde

A partir desta segunda-feira (25), o acolhimento psicológico das pessoas que sentiram afetadas pelo episódio na Escola Estadual Professor Raul Brasil é realizado em todos os quatro Centros de Atendimento Psicossocial (Caps) e nas 22 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs) de Suzano. O serviço estará à disposição em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Não é necessário fazer qualquer tipo de agendamento. Basta procurar diretamente uma dessas unidades, pois os profissionais estão orientados a atuar nesse sentido. Até então, o acolhimento era realizado no Caps Alumiar, localizado a poucos metros da escola, no Parque Suzano. Desde o ataque, que resultou em dez mortes e deixou 20 feridos, cerca de 300 pessoas buscaram atendimento nessa unidade.

“Constatamos o aumento da demanda e por isso estamos expandindo o acolhimento, para garantir mais opções a quem se sentiu afetado, direta ou indiretamente. Esse episódio mexeu com muita gente, causou estresse pós-traumático, e pode ter ampliado um sofrimento anterior. Então, quem sentir alteração no dia a dia, nos hábitos, na vida em si, pode procurar ajuda”, disse a coordenadora de Saúde Mental da Prefeitura de Suzano, Dulce Ramos

A prioridade continua sendo os casos emergenciais, que já estão em atendimento com psicólogos, psiquiatras e enfermeiros. A Secretaria Municipal de Saúde realiza busca ativa dos familiares das vítimas, inclusive com visitas, e também se concentra nos demais estudantes, educadores e funcionários, mas todos os que procurarem serão acolhidos.

De acordo com Dulce, até a semana passada, profissionais do Caps também prestavam apoio psicossocial na própria escola, que reabrirá nesta terça-feira (26). “Fomos até lá, inclusive, para reforçarmos que o município segue com o acolhimento nas unidades municipais para quem precisar e pelo tempo que for necessário”, destacou.

Endereços dos Centros de Atendimento Psicossocial de Suzano:

• Caps Alumiar

Rua Otávio Miguel da Silva, 187 – Parque Suzano

• Caps Devir

Rua Eliziel Alves Costa, 223 – Centro

• Caps AD

Rua Quinze de Novembro, 26 – Jardim Santa Helena

• Caps Infantojuvenil

Rua Tiradentes, 624 – Conjunto Residencial Iraí