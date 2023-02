Advogada orienta população a baixar aplicativo Meu INSS

A advogada especialista em Direito Previdenciário, Silmara Feitosa, orienta a população a baixar aplicativo Meu INSS para quem quer ver o tempo de contribuição ou fazer o pedido de aposentadoria.

Em conversa com o DS na última semana, a advogada de Suzano comentou sobre o passo a passo para fazer o pedido, e ainda ver se já tem direito ao benefício.

Segundo Silmara, pelo aplicativo o solicitante pode sozinho ver se já tem direito de solicitar a aposentadoria, e em casos de já pedidos, como está a situação.

Mas ela também alerta para a necessidade de buscar um especialista.

“O aplicativo é muito prático, e é possível fazer tudo por ele. Mas a orientação é que a pessoa procure sempre um especialista da área. Um especialista em Previdência”, comentou.

Para Silmara, somente um especialista consegue analisar o melhor tipo de aposentadoria para a pessoa, assim como também fazer o cálculo correto do tempo de contribuição.

“A orientação é buscar um especialista porque somente ele poderá analisar e o melhor de acordo com a situação de cada solicitante. E ele quem poderá fazer os pedidos na via administrativa, e quando é negado, o especialista vai saber o melhor, se recorre no administrativo de novo ou entra na Justiça comum”, afirmou.

Silmara também lembra das mudanças na previdência em 2019 e como isso poderá mudar a situação de muitos que estavam próximos de se aposentar. Por isso ela orienta a busca de um advogado previdenciário.

O DS buscou com o INSS o número de pedidos feitos em Suzano em 2022, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem.