Agência busca novas ferramentas para diminuir os acidentes em rodovias

É com esse intuito que a EcoRodovias - gestora de 10 concessionárias de rodovias no país, entre elas a Ecovias, responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), e a Ecopistas, que opera o Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto - lança um desafio junto às startups para desenvolver ferramentas que utilizem Inteligência Artificial (IA). O objetivo é ajudar na classificação das causas dos acidentes e aprimorar as medidas de prevenção a serem aplicadas na malha concedida. As inscrições vão até o dia 7 de abril por meio do link www.aevo.com.br/ecorodovias.

Para a elaboração do diagnóstico, as startups deverão cruzar informações das ocorrências nos registros do banco de dados das concessionárias como localização, características e dinâmica das ocorrências; trajetória de GPS; características geométricas da via como raio de curva e declives; imagens de câmeras instaladas nas rodovias, condições climáticas e condições do pavimento, entre outros parâmetros. Além de criar uma solução que ajude a diminuir os índices de acidentes, a solução contribuirá também para melhorar a operação nas rodovias.

“A redução de acidentes é uma meta da Artesp e das concessionárias desde o início do Programa de Concessões. Desenvolver novas ferramentas e investir em novas tecnologias é vital para alcançarmos um trânsito mais seguro para todos”, reforça Milton Persoli, diretor-geral da Artesp.

Com este desafio, a EcoRodovias amplia seu sistema de inovação aberta por meio do InovaEco, que busca parcerias com instituições acadêmicas, governos, startups para aprimorar o setor e a gestão das rodovias.

Além da Artesp, a iniciativa conta com apoio da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

Sobre a ARTESP

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) – regula o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo há mais de 20 anos. Sob sua gerência, estão 20 concessionárias, que atuam em 11,7 mil quilômetros de rodovias, o que representa quase 46% da malha estadual, abrangendo 323 municípios.

A Agência também fiscaliza o Transporte Intermunicipal de Passageiros, exceto nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, de Campinas, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba. Dentre as ações, realiza auditoria de frota, garagem e instalações, ações fiscais na operação das linhas regulares, nos terminais rodoviários e nas rodovias.

Além disso, a Artesp é responsável pela regulação da concessão de cinco aeroportos regionais.

Reduzir os índices de acidentes e, consequentemente, as vítimas do trânsito nas rodovias paulistas é a preocupação do Programa de Redução de Acidentes (PRA), coordenado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) em parceria com as 20 concessionárias do Estado. A busca de soluções para alcançar esse objetivo é uma constante nos projetos desenvolvidos pelas operadoras das rodovias e, para isso, agregar novas tecnologias é um dos desafios.