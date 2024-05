Agentes das Defesas Civis da região vão ao RS ajudar no resgate de desabrigados

Cidades do Alto Tietê vão ajudar os desabrigados das chuvas no Rio Grande do Sul com reforço de equipamentos. As prefeituras de Mogi das Cruzes e Itaquá vão enviar equipes da Defesa Civil e GCM para ajudar no resgate e apoio às famílias desaparecidas ou desabrigadas no Rio Grande do Sul em decorrência das fortes chuvas.

Em Mogi, o grupo é composto por 12 pessoas. Os mogianos deverão atuar em Porto Alegre e cidades próximas da capital gaúcha, como Eldorado do Sul.

“Todo mundo está acompanhando o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Entendemos que agora que, embora o Brasil todo esteja fazendo muitas doações materiais para lá, a gente vai mandar um grupo da Defesa Civil e da Guarda Municipal para suprir algumas necessidades físicas. Nossos servidores vão dar todo o suporte neste desafio de oferecer atendimento aos moradores que estão necessitando”, afirmou o prefeito Caio Cunha, ao lado do secretário adjunto de Segurança, Augusto César Barbosa, que comanda a equipe mogiana.

Em Itaquá, Foram deslocadas seis viaturas, dois botes e um barco, tendas, gerador, compressor, coletes salva-vidas, materiais de primeiros socorros, entre outros.

"Em momentos de emergência, toda ação conjunta de solidariedade e apoio é bem-vinda. Vamos unir forças para contribuir na ação de pronta resposta ao Rio Grande do Sul", disse o coordenador da Defesa Civil de Itaquá, Anderson Marchiori.

O contato inicial foi feito com a Guarda Civil Municipal de Porto Alegre, que vai recepcionar a equipe, e foi elaborado um plano de trabalho para tornar eficiente o auxílio às vítimas.

"Esse sentimento de solidariedade está presente em nosso povo e em nossos colaboradores. Estamos equipados para salvar vidas e apoiar quem mais precisa neste momento", completou o prefeito Eduardo Boigues.