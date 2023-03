Agentes de saúde vão visitar munícipes para atualização de caderneta vacinal

A partir deste sábado (04/03), a Secretaria Municipal de Saúde inicia uma nova força-tarefa para aumentar a cobertura vacinal em Suzano. Serão mobilizados 20 profissionais para realizar visitas aos domicílios com o intuito de avaliar a situação das cadernetas dos membros da família e fazer a aplicação dos imunizantes que estejam em atraso, independentemente da idade. As vacinas que serão oferecidas protegem contra poliomielite, sarampo, caxumba, rubéola, Covid-19, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e febre amarela.

Os agentes percorrerão durante dez sábados consecutivos, entre 8 e 16 horas, alguns dos bairros com menor cobertura do município: Jardim Monte Cristo, Jardim Imperador, Parque Suzano, Jardim das Lavras, Vila Fátima, Jardim Alterópolis, Jardim Margareth, Cidade Boa Vista e Jardim Revista. Nestes locais será verificado nas residências se há atrasos de vacinas de outras doenças, além das já citadas, para registro em documento e posterior acompanhamento pela unidade de saúde de referência.

Os três primeiros sábados (04/03, 11/03 e 18/03) serão dedicados às visitas na região central; os três seguintes (25/03, 01/04 e 08/04) contemplarão os bairros da região norte. Posteriormente, será a vez da região sul, onde os agentes marcarão presença nos outros sábados do mês de abril (15/04, 22/04 e 29/04). O último dia destinado à ação (06/05) ainda não tem local definido.

O coordenador de Vigilância Epidemiológica, José Landim, afirma que essa estratégia de imunização somente será efetiva se as famílias receberem os agentes e se disponibilizarem a tomar as vacinas que estejam faltando.

“O bom resultado desse trabalho é uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde com a população”, reforçou.

Landim acrescenta que a baixa procura por alguns imunizantes pode favorecer a volta de enfermidades e aumentar os casos de doenças com alto índice de transmissibilidade. O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, convocou a população para contribuir com a proteção de todos.

“Estamos nos mobilizando de uma maneira especial para proteger os moradores. Cada munícipe que atualiza sua carteira vacinal protege a sua saúde e a do próximo e impede o aumento de doenças em nosso município”, pediu.