Transporte Agentes de trânsito iniciam ciclo de atualização no Saspe Por determinação do Denatran, 30 servidores de Suzano realizam o curso de requalificação com 32 horas de duração

Por de Suzano 07 MAI 2019 - 14h16

Agentes de trânsito iniciam ciclo de atualização no Saspe Foto: Divulgação Os 30 agentes de trânsito da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano iniciaram, nesta semana, o ciclo de atualização e requalificação de suas atribuições. As aulas são realizadas nas dependências do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe). O ciclo de requalificação terá duração de 32 horas, sendo metade presencial (quatro aulas com quatro horas cada) e outra metade por meio de plataforma virtual de Educação à Distância (EAD). Os profissionais foram divididos em duas turmas, mediante escalas de plantão, com o objetivo de não desfalcar o atendimento ao público. A capacitação, sob o título “Operação, Fiscalização e Engenharia de Trânsito”, trará a atualização das informações necessárias para a execução do trabalho dos agentes de trânsito, bem como técnicas de abordagem, legislação, ética e outros assuntos. A estrutura obedece às determinações da Portaria do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) nº 94/2017, que estabelece o curso de agente de trânsito padronizado em todo o País. A formação de novos funcionários deve ter uma duração de 200 horas. O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano, Claudinei Galo, reforçou a importância da preparação e do contínuo aprimoramento. “O trabalho continuado permite uma abordagem adequada no dia a dia e garante mais segurança e solidez às funções de nossas equipes”, afirmou.

Leia Também