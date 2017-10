Ageplus realiza campanha ‘Saúde da Criança’ em parceria com DS

A Ageplus em parceria com o DS realiza a Campanha "Saúde da Criança" para contemplar o público infantil - de até 14 anos - com check-up geral, incluindo consulta médica e uma bateria de exames. A iniciativa tem por objetivo dar oportunidade aos associados da Ageplan, Assist, Ageplus e assinantes do jornal que levem a garotada para serem avaliadas por um preço muito abaixo em comparação ao mercado. Todo o procedimento custará apenas R$ 69. Fora da campanha, o valor é de $ 205 para toda a população.

Entre os exames disponíveis na campanha estão o de hemograma (anemia e desenvolvimento), fezes, urina, glicemia e check up bucal.

A gerente da Ageplus Saúde, Priscila Castello, falou sobre a importância da campanha para o bem-estar e saúde das crianças. "Se nós adultos já temos que fazer uma vez por ano esse check-up, nas crianças é uma obrigação. Isso porque elas sem esse acompanhamento não tem um bom desempenho escolar e até mesmo físico e mental. Às vezes, os pais acham que estão bons, mas na verdade precisam passar por alguma consulta para melhorar o rendimento e deixar a saúde em dia. A campanha envolve a puericultura, que é o acompanhamento de crescimento e desenvolvimento da criança. São consultas para prevenção de doenças.

O médico vai verificar tudo, como está o peso, sangue e o desenvolvimento da criança, irá fazer todo acompanhamento", explicou Castello, que ainda ressaltou que os associados Ageplan e Assist e os assinantes DS não podem perder a chance de pagar menos pela bateria de exames. "Infelizmente Suzano não tem clinicas públicas que fazem procedimento rápido. Demora sempre dois meses para chegar ao pediatra e depois mais três para finalizar o procedimento. Aqui, em pouquíssimos dias o resultado sairá e é um preço praticamente de graça. Uma consulta humanizada com médicos qualificados, além de o preço ser bem em conta comparando ao mercado que tem na região", completou.

A campanha se iniciou no dia 1º deste mês e irá até 30 de dezembro. As consultas e exames podem ser marcados de segunda a sexta das 7 às 17 horas e aos sábado 7 às 12 horas na Ageplus, que fica localizada na Rua Francisco de Paulo Souza, 153 -2º andar, Vila Figueira, em Suzano. Para mais informações, os interessados devem entrar em contato pelo telefone 4743-1817.