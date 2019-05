Agricultores buscam alternativas para evitar perdas no clima frio

O inverno começa no próximo mês. Essa é a estação do ano mais complicada para quem depende da agricultura como fonte de renda, pois começam a chegar geadas, que afetam diretamente o plantio. Infelizmente, para a maioria, a única solução é "torcer" para que os efeitos não sejam prejudiciais. No geral, os agricultores de Suzano buscam alternativas para evitar as perdas da produção de hortaliças.

Conforme afirmou o agricultor Guerino Ramalho, que tem seus plantios na região da Chácara Mea, há pequenas técnicas que podem servir para amenizar os efeitos da geada. "Olha, o jeito é torcer para que não tenha, e aqui na região de Suzano não tivemos geadas nos últimos anos. Mas nessa época o que eu faço para prevenir que as hortaliças se queimem com o frio é regá-las pela manhã, deixar secar bem durante o resto do dia, para se caso gear, o prejuízo será menor. Elas estarem secas previne que se queimem".

Outro agricultor, esse da região da estrada dos Fernandes, o senhor Marcos Kiyuna, também compartilha das opiniões de Ramalho. "É com a natureza. Não temos muitas alternativas, se não 'torcer' para que não tenham geadas. Se tiver, perdemos nosso plantio".

Perda

Apesar de no inverno a perda de produtos serem grandes, dificilmente terá aumento no valor dos produtos do tipo "salada" (alface), pois a procura por eles é menor, o que faz os agricultores cultivarem outros tipos, como: repolho, couve, acelga e brócolis (alimentos para cozinhar).

O trabalho de preservação do plantio de hortaliças tem sido constante na agricultura suzanense com objetivo de evitar as perdas que possam ser provocadas pelo clima frio que deve se iniciar no próximo mês.