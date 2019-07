Agricultores buscam alternativas para evitar perdas com geadas

Os agricultores de Suzano estão preocupados com as temperaturas baixas que atingiram a região nos últimos dias. Contudo, não contabilizaram perdas nas plantações.

Por conta das geadas no inverno, nessa época do ano os agricultores devem reforçar o cuidado e a prevenção para não sofrerem com perdas nas plantações.

Essas temperaturas afetam diretamente na produção de hortaliças, já que é preciso um tempo maior para que elas possam se desenvolver. Sendo assim, as colheitas têm um atraso ocasionado pelas temperaturas baixas.

O agricultor Natalino Kazuo afirma que neste ano ainda não teve problema em relação a geada e, consequentemente, com perdas nas plantações. Ele conta que o frio atrapalha o crescimento das plantas e, sendo assim, é necessário criar práticas para que as colheitas não fiquem atrasadas. "Quase chegou a congelar aqui, principalmente na primeira noite, quando o frio foi mais intenso. Ficamos preocupados, mas ainda não tivemos perdas. As temperaturas baixam atrapalham o crescimento das plantas".

Um mecanismo de defesa usado por Kazuo é o de jogar açúcar nas plantas, pois, segundo ele, o metabolismo fica mais lento e a planta resiste mais.

Nas plantações do agricultor Kyuna Chyo a geada não afetou. Contudo, ele informou que o crescimento nesta época do ano é mais lento e é necessário ter cautela e atenção para não contabilizar eventuais perdas. "O frio prejudica o crescimento aqui na plantação. Ainda bem que não tivemos nenhuma perda por enquanto. Mas é necessário mais atenção durante o inverno, principalmente por causa das baixas temperaturas atingindo a cidade".

O agricultor Alberto Lima conta que o gelo não assentou em suas plantações e não sofreu nenhuma perda. "Não tem muito o que fazer, é algo natural. Ainda bem que não perdemos nada. Mas a preocupação fica maior nessa época do ano".

O agricultor Guerino Neto diz que é necessário regar a plantação e deixar as plantas e hortaliças secas. Ele afirma que não contabilizou nenhuma perda, mas fica preocupado com a questão das geadas. "Não perdi nada. Isso não afetou a minha produção. Já em Mogi das Cruzes agricultores tiveram suas plantações 'queimadas' por causa das geadas. Mas é necessário tomar algumas providências para a prevenção neste tempo frio. Ficamos preocupados com as geadas, por isso essas medidas de precaução são de grande importância”, ressalta Neto.