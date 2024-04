Alexandre Pires atrai mais de 20 mil pessoas no primeiro dia de 'Suzano Fest'

Com um extenso repertório que incluiu samba, pagode, forró e até sertanejo, o cantor Alexandre Pires sacudiu as mais de 20 mil pessoas presentes no Parque Max Feffer na noite deste sábado (30/03) durante o “Suzano Fest 2024”. Foram quase três horas de um show impecável que contou com superprodução da MP Fan Entretenimento, realizadora do evento, para proporcionar uma experiência única.



Além de toda a estrutura montada com dois grandes telões de LED que projetavam as imagens do palco para o público, canhões de luzes e fumaça, o primeiro dia de evento teve shows dos cantores locais, incluindo Leon Junior, que fez um mix de gêneros cantando Chitãozinho e Xororó, Mamonas Assassinas, Tim Maia, entre outros; e Wal Serra e Lili Figueiredo, que trouxeram ao palco clássicos do samba, incluindo Zeca Pagodinho, Alcione e Benito de Paula, esquentando o público presente.



“Nos embalos de sábado à noite”, Alexandre Pires fez do palco a sua casa. O cantor chegou, tirou fotos com fãs e subiu por volta das 22h35 abrindo a apresentação do “Baile do Nego Véio” com “Caçamba”, do Molejo. Daí para frente, foi um espetáculo. Trajado de azul junto com a banda inteira, o “Mineirinho” cantou muitos sucessos de sua carreira, como “Pode Chorar”, “Tira Ela de Mim”, “Quem é Você?” e vários outros.



Ao longo da apresentação, Alexandre Pires foi trocando de figurino e de gênero musical. O cantor trouxe ao palco Ara Ketu, Claudinho e Buchecha e Katinguelê, mas também ousou diante do público e cantou modão sertanejo, incluindo o sucesso "Boate Azul”, e forró, com “Xote dos Milagres”, de Falamansa.



O "Mineirinho" distribuiu rosas ao público e recebeu vários brindes lançados pela galera ao palco. Ele cantou “parabéns” a Suzano pelo aniversário de 75 anos de emancipação político-administrativa e encerrou o show por volta da 01h30 deste domingo (31/03) cantando “Tá Escrito”, do grupo Revelação.



Além dos shows musicais, o "Suzano Fest 2024" tem parque de diversões com bate-bate, tiro ao alvo, roda gigante, trenzinho, entre outros brinquedos; praça de alimentação; e banheiros e corredores de acesso ao público. A MP Fan Entretenimento também preparou um espaço exclusivo para Pessoas Com Deficiência (PCDs), próximo ao palco, para proporcionar uma melhor experiência a este público.



Vale destacar que a empresa, em parceria com a Radial Transporte, disponibilizou ônibus gratuitos partindo do Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, com destino ao Parque Municipal Max Feffer, das 19 às 23 horas, no primeiro dia do evento, e seguirá com este serviço neste domingo, na segunda-feira (01/04) e na terça-feira (02/04).



Os veículos utilizados para o serviço terão a rota “Suzano Fest 2024” escrita no letreiro digital e estarão com “catraca livre”. Assim, todos os passageiros que quiserem ir até o parque, local onde está sendo montada a estrutura para os shows, poderão pegar a condução no terminal de forma gratuita dentro do horário estabelecido pela parceria.



Ao término dos shows, haverá ônibus estacionados na avenida Brasil para o embarque dos passageiros que seguirão para os seguintes destinos: Vila Barros, Jardim São José, Miguel Badra, Jardim Colorado, Jardim Varan, Cidade Edson, Palmeiras (via Vila Cunha), Divisa Ouro Fino (via Vila Fátima) e Jardim Quaresmeira (via Jardim Monte Cristo). Para o retorno, a operação de ônibus é normal, com cobrança de tarifa vigente na cidade.



O evento é realizado pela MP Fan Entretenimento e é patrocinado por Guarusampa, Globaltech, Total Cromo, Energético Dopamina, Água Petropolitana, Cerveja Império, Suzano SA, Suzanlog e Suzano Shopping e tem apoio da Prefeitura de Suzano.



O Suzano Fest 2024 segue neste domingo, com a apresentação da dupla de palhaços Patati e Patatá, às 16 horas; e com a cantora Simone Mendes. Para o show da cantora sertaneja, um dos maiores fenômenos da música brasileira na atualidade, os portões abrem às 19 horas. A baiana deve trazer ao palco sucessos de sua carreira solo, como “Erro Gostoso”, “Dois Fugitivos” e “Daqui Pra Sempre”; de sua carreira com Simaria, como “Meu Violão e Nosso Cachorro” e “Regime Fechado” e muito modão sertanejo. O Parque Max Feffer fica na avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador.