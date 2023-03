Alimentos arrecadados na Festa da Dália serão doados ao Fundo Social

O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu a visita de integrantes da Casa de Repouso Suzano - Ipelândia Home para debater sobre a realização da 27ª edição da tradicional Festa da Dália, nos dias 5 e 12 de março (domingos), das 10 às 16 horas, na sede da instituição (estrada do Tani, 751 – Vila Ipelândia). Estiveram presentes no dia 23 de fevereiro o presidente da comissão administrativa da entidade, Kazuo Nakada, o vice-presidente, Minoru Harada, e o gerente Sérgio Katsuhiko Nishima, além do vereador Artur Takayama e dos secretários de Meio Ambiente e de Governo, André Chiang e Alex Santos, respectivamente.

A entrada no evento será a partir da doação de um quilo de alimento não perecível. Todos os itens arrecadados serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano, que os destinará para as famílias do município que mais precisam. Serão aceitos açúcar, arroz, feijão, óleo, entre outros.

A tradicional Festa da Dália volta a ocorrer na cidade após dois anos de pausa, em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A decisão foi tomada pela comissão administrativa da instituição, que cancelou o evento nos anos anteriores com o objetivo de garantir a saúde e bem-estar dos residentes, dos voluntários que auxiliam na realização e dos visitantes.

Para a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, o órgão municipal segue recebendo itens para beneficiar as famílias que mais precisam. “Doar alimentos é um ato que pode salvar vidas e ajudar diretamente no combate à insegurança alimentar. Além deste evento, seguimos aceitando também materiais de higiene pessoal, cobertores e agasalhos”, destacou.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou que é um prazer ver a festa retornar depois de dois anos. “É uma alegria muito grande termos novamente o evento. Esse sentimento se potencializa com a possibilidade de recolher e direcionar os alimentos para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Por isso agradeço imensamente essa parceria com a Ipelândia Home” disse.