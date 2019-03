Alojadas no Mirambava, famílias aguardam retorno para casa

As famílias que ficaram desalojadas por causa das fortes chuvas no Distrito de Palmeiras e no Jardim Maitê, na noite da última segunda-feira, ainda não sabem quando poderão retomar a rotina.

A Prefeitura de Suzano montou um alojamento no Complexo Educacional Mirambava para prestar suporte aos moradores prejudicados.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FUS), Larissa Ashiuchi, espera que as famílias “voltem o quanto antes para casa”.

Porém, ela garante que isso só vai acontecer quando houver garantia de segurança. "Elas só voltarão quando estiver seguro, ou para outro lugar que elas determinarem. A nossa expectativa é que elas voltem para seus lares e retomem a rotina".

As famílias foram retiradas das áreas de risco e amparadas pela Unidade de Saúde da Família do Jd. Maitê.

Juliana Raful, coordenadora de Saúde Bucal, explica um pouco sobre os procedimentos adotados na chegada das vítimas.

"Eles foram ambientados. Tomaram banho. Receberam colchões, lençóis, passaram por avaliação médica. Fizemos a triagem em algumas crianças com tosse. As famílias ficam em espaços separados, pela privacidade."

Ela conta que os profissionais que estão prestando suporte às famílias já possuem um vínculo com os moradores, e que isso facilita o trabalho. "Aqui nós temos dentistas, médicos, enfermeiros, a gerente da unidade e agentes comunitários que são da unidade do Jd. Maitê e já fazem parte do convívio dessas famílias, então esse vínculo com elas é muito importante."