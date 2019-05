Alto Tietê confirma 5 casos de gripe neste ano

O Alto Tietê confirmou 5 casos de gripe H1N1 neste ano. Os dados são das cidades de Suzano (3) e Mogi (2). A cidade de Poá aguarda análise de um caso e Ferraz de Vasconcelos não teve ocorrências.

Apesar de a grande maioria das cidades do Alto Tietê terem feito boa cobertura de vacinação no Dia D, no último dia 4, data em que o país fez mobilização de combate ao vírus influenza (H1N1, H3N2 e B), as Prefeituras ainda estão promovendo vacinação nos postos de saúde.

Segundo a Prefeitura de Suzano, já foram vacinados 53,6% de pessoas de grupos prioritários: idosos, gestantes, puérperas (mulheres que recentemente deram à luz), crianças menores de seis anos, pessoas com deficiência no sistema imunológico, servidores públicos das áreas de Saúde e de Educação.

Como proposta para aumentar esse número, a Prefeitura de Suzano promove hoje (18) mobilização de vacinação contra a gripe, conforme matéria publicada nesta edição.

Demais cidades

Segundo dados apresentados pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, 118.055 mil pessoas foram vacinadas, representando 59,82% da população. Onde foram aplicados 70.623 mil doses de vacina contra a influenza.

A campanha de vacinação ainda acontece e a população pode tomar a dose até o dia 31 de maio em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS), das 8h às 16h30.

Assim como em Mogi, a cidade de Ferraz de Vasconcelos promove vacinação nas 12 unidades de UBS da cidade, e o serviço fica disponível até o dia 31 deste mês.

Enquanto que a cidade de Poá confirmou que imunizou 62,01% da população e que até o dia 31 deste mês, 90% das pessoas estejam imunizadas. A vacinação na cidade ocorre nas 13 unidades da UBS, das 8h às 16h