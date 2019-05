Alto Tietê pode perder 24 mil votos nas eleições de prefeitos e vereadores

O prazo para a regularização dos títulos eleitorais terminou nessa segunda-feira (6) e segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), 24.916 eleitores correm o risco de ter o título cancelado por não terem comparecido aos cartórios eleitorais e regularizados as eventuais pendências com a justiça eleitoral. Ainda de acordo com o levantamento do TRE, 920 eleitores já fizeram as regularizações. Até o fim das eleições, 25.863 títulos estavam passíveis de serem cancelados.

Suzano é o município do Alto Tietê com o maior número de eleitores em falta com a justiça eleitoral, são 6.576 ao total. Poucos eleitores fizeram as regularizações necessárias, apenas 227 passaram pelas Zonas Eleitorais - 181ª e 415ª - da cidade.

De acordo com as chefes dos cartórios, o último dia para a regularização reuniu grande número de votantes nos locais, mas a grande maioria já estava com o título normalizado.

Mogi das Cruzes é a segunda maior cidade com títulos "quase" cancelados. Ao total, 6.488 eleitores não regularizaram seus documentos; apenas 270 títulos foram normalizados. Depois de Mogi, Itaquaquecetuba assume o terceiro lugar do ranking, com 4.536 títulos com pendências; 142 eleitores estiveram nos cartórios da cidade para regularizar a situação.

As demais cidades: Arujá (1.182), Biritiba-Mirim (353), Ferraz de Vasconcelos (2.517), Guararema (423), Poá (1.994),

Salesópolis (177) e Santa Isabel (670), somam juntas 7.316 títulos passíveis de cancelamento.

Caso o eleitor tenha o título cancelado, o TRE recomenda comparecer ao cartório eleitoral da cidade onde reside, apresentar um documento de identificação, um comprovante de residência e preencher a formalização do Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE). Depois é preciso pagar a multa por turno faltante e aguardar até o reinicio das atualizações de cadastro de banco de dados da Justiça Eleitoral, pois somente a partir dessa data que a situação estará regularizada.