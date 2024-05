Alto Tietê tem 0,89 enfermeiros por mil habitantes, diz pesquisa

O Alto Tietê tem uma média de 0,89 enfermeiros por mil habitantes. Ao todo a região conta com 1.578 profissionais. Os dados são da pesquisa disponibilizada pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), de dezembro de 2022.

Segundo a pesquisa, o estado de São Paulo tem 1,59 enfermeiros por mil habitantes.

Mogi das Cruzes lidera a lista com o índice de 1,73 enfermeiros por mil habitantes. São 761 enfermeiros, sendo 569 (74,77%) do Sistema Único de Saúde (SUS) e 192 de instituições privadas (74,77%).

Na sequência vem Guararema com 1,60 profissionais. São 48 enfermeiros, sendo 47 (97,92%) do SUS e um de outra instituição (2,08%).

Santa Isabel está em terceiro lugar com 1,11 por mil habitantes. A cidade conta com 62 profissionais, 56 (90,32%) trabalham pelo SUS e 6 (9,68%) por outras instituições. Em quarto lugar está Arujá com 0,86 enfermeiros. Ao todo são 79 profissionais sendo 68 (86,08%) do SUS e 11 de instituições privadas (13,92%). Ferraz de Vasconcelos segue a lista com o índice de 0,82 enfermeiros por mil habitantes. Todos os 162 profissionais trabalham no SUS.

Em seguida vem Salesópolis, também, com o índice de 0,82. São 14 enfermeiros que atuam no SUS.

Em sétimo lugar está Suzano, o índice é de 0,60 por mil habitantes. São 166 (93,79%) profissionais do SUS e 11 de outras instituições (6,21%) totalizando 177.

Itaquaquecetuba vem na sequência com o índice de 0,56 enfermeiros. Ao todo são 212 profissionais sendo 209 (98,58%) do SUS e 3 de instituições privadas (1,42%).

Poá ocupa a nona posição são 0,42 profissionais. São 49 enfermeiros, sendo 47 (95,92%) do SUS e 2 (4,08%) de outras instituições.

Em último lugar está Biritiba Mirim com índice de 0,42 por mil habitantes. São 14 enfermeiros que atuam no SUS.