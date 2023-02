Alunos da rede municipal de ensino retornam nesta segunda-feira

Cerca de 28 mil alunos do ensino fundamental e infantil, matriculados nas 102 escolas municipais e comunitárias de Suzano, voltam às aulas nesta segunda-feira (06/02), e, para acompanhar a chegada destes estudantes, a Secretaria Municipal de Educação agregará cinco novas escolas à estrutura de ensino, sendo duas unidades de administração direta da prefeitura que passarão a funcionar nos bairros Parque Maria Helena, como a Ana Maria Barbosa Garcia, entregue em 21 de janeiro, e a unidade Jardim da Saúde, que será aberta neste sábado (04/02); as demais são unidades comunitárias que serão inauguradas ao longo deste ano.

Para orientar o aprendizado dos estudantes, a pasta terá o apoio de 1.560 professores que irão se basear no planejamento didático, estruturado por meio do currículo de Suzano, um documento construído coletivamente que envolveu diferentes profissionais da rede municipal de ensino. Para desenvolvimento da concepção curricular, foram utilizados vários e importantes materiais didáticos, como o “Movimento do aprender”, da editora Sesi.

As ferramentas tecnológicas também são parte da estratégia da Secretaria de Educação para reforçar o aprendizado entre alunos. Os recursos implementados ao longo de 2022, como o programa Google For Education, que promove o acompanhamento da evolução dos alunos; a plataforma Matific, voltada para a matemática nas escolas; e a Avaliação Digital Municipal, utilizada para analisar os níveis de conhecimentos dos alunos, serão aplicados de maneira conjunta ao longo do ano.

A plataforma Matific permite monitorar todo o progresso dos alunos por meio de relatórios em tempo real. Por esse recurso, é possível promover uma maior interação dos alunos com os ensinamentos da matemática, mediante jogos online. O algoritmo inteligente da plataforma determina a atividade certa para colocar o aluno em sua zona de desenvolvimento mais próxima.

No contexto das inovações, os alunos da rede municipal também contam com a plataforma “Google For Education”, utilizada para incentivar a colaboração e interação entre os estudantes durante as tarefas escolares e deveres de casa. A ferramenta promove a integração entre escola e os responsáveis para garantir o acompanhamento aproximado do desempenho escolar dos alunos. A ferramenta permite que professores compartilhem automaticamente os relatórios de rendimento dos alunos com os familiares.

Para verificar o desempenho dos alunos, a pasta promoverá, pelo menos em dois momentos, a Avaliação Digital Municipal. Por esse sistema, a Educação consegue medir o conhecimento dos estudantes nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Os números dessa análise vão ajudar a Secretaria a orientar as escolas municipais no planejamento de cada bimestre, com dados e ações para os coordenadores pedagógicos, de modo que os alunos que têm mais dificuldade nas disciplinas possam ser orientados e acompanhados.

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, afirmou que um dos objetivos da pasta para esse ano é observar de que maneira os alunos conseguirão consolidar o aprendizado a partir da utilização dos recursos tecnológicos. “As plataformas foram apresentadas ano passado e agora é o momento da consolidação desse processo, quando os alunos começarão a utilizá-la de maneira mais intensa e orgânica, fazendo a conexão entre elas. O mais importante é dialogar com as três ferramentas e entendê-las em conjunto”, pontuou o secretário.

Da mesma opinião compartilha o prefeito Rodrigo Ashiuchi, que também aproveitou para dar as boas-vindas aos estudantes. “Aliar o ensino tradicional às novas ferramentas tecnológicas certamente trará um ganho muito bom para nossos estudantes e educadores, maximizando o aprendizado na rede municipal. Mas também é preciso destacar que quem faz a escola são os alunos e o corpo docente, portanto quero desejar um ótimo retorno e que possam aprender cada vez mais. Bom ano letivo para todos”, definiu o chefe do Poder Executivo municipal.