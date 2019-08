Alunos do IFSP de Suzano aderem à greve nacional

Um chamado nacional, contra os cortes e contingenciamentos por parte do governo federal em escolas e universidades públicas, mobilizou alunos, tanto do ensino médio quanto do ensino superior, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (ISFP) do campus de Suzano, a participarem da greve nacional realizada na última terça-feira (13).

Entidades das esferas municipal, estadual e federal da educação, além de entidades sindicais aderiram à greve a favor da educação e contra o projeto Future-se, anunciado pelo Ministério da Educação (MEC) em julho.

Contudo, o IFSP de Suzano, segundo a diretoria geral do local, não teve o calendário suspenso, mas disse que a maioria dos professores e alunos aderiram à greve.

Ainda de acordo com a diretoria, os alunos do ensino médio e superior, por meio de uma Assembleia, decidiram participar da greve.

Os alunos entregaram panfletos pela cidade na terça-feira com o objetivo de mobilizar toda a população em torno do assunto.

O conteúdo do panfleto era sobre o programa Future-se, que prevê a criação de um fundo privado para estimular a captação de recursos privados nas universidades públicas. "Ruim (o programa) porque força aproximações entre público e privado em arranjos que já se mostraram ineficazes", apresentou um trecho do panfleto.

Segundo Luís Henrique Ório, coordenador de base do IFSP de Suzano e representante do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Técnica e Tecnológica Seção São Paulo (Sinasefe-SP), o objetivo das greves realizadas é derrubar os cortes e mobilizar a população sobre a questão do impacto dos cortes e contingenciamentos em instituições públicas de todo o Brasil. "O objetivo é denunciar ações do governo, como essa dos cortes na área da educação. Os riscos são grandes".

A greve nacional e dos alunos da cidade teve duração de um dia. Segundo Ório, novas greves devem acontecer, porém ainda não há datas confirmadas.