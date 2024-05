Alunos do Jardim São José participam de atividades sobre educação ambiental

Alunos da Escola Municipal Professora Therezinha Pereira Lima Muzel, do Jardim São José, participaram de uma atividade de educação ambiental na última sexta-feira (03/05) promovida pela Kimberly Clark Brasil no Centro de Referência Socioambiental Mata Atlântica (CRSMA), localizado no Centro de Distribuição Mata Atlântica, no distrito do Taboão, em Mogi das Cruzes. A ação contou com 25 estudantes do 5ºA que vivenciaram uma imersão no cuidado com a natureza.

A atividade é realizada desde 2017 entre a Secretaria de Educação de Suzano e a empresa e, somente no ano passado, atendeu 959 alunos dos 4ºs e 5ºs anos de 12 escolas municipais. A ação de sexta ocorreu entre 9 e 11 horas e contou com um instrutor que, por meio de oficinas e trilhas, orientou as crianças sobre como preservar o meio ambiente.

Durante a visita, a empresa também reinaugurou o CRSMA, que passou por um processo de adaptação para aprimorar a acessibilidade. O espaço foi criado por meio de parceria da empresa com universidades locais com o objetivo de contribuir para questões socioambientais, científicas e para a conservação da natureza.

O secretário Leandro Bassini afirmou que o objetivo da pasta com a parceria é fazer com que as crianças da rede pública tenham mais consciência acerca da importância da preservação ambiental. “A ideia é fomentar ainda mais nos estudantes o senso de responsabilidade com nosso ecossistema, bem como trazer conhecimento sobre a mata atlântica e o meio ambiente por intermédio de oficinas lúdicas e vivências com a natureza”, discorreu Bassini.

A pasta ainda vai definir as datas e escolas que participarão das próximas visitas. Algumas unidades já se inscreveram e a previsão é de que a ação volte a ser realizada ainda este mês. “A parceria é muito benéfica para a educação ambiental dos alunos e nossa ideia é colocar o máximo de crianças possível nesta atividade”, finalizou o secretário.