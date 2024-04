André Chiang se filia ao PL durante reunião com lideranças em Suzano

O empresário André Chiang oficializou na última quinta-feira (4) sua filiação ao Partido Liberal (PL), sigla liderada por Larissa Ashiuchi em Suzano. O ato ocorreu durante reunião com lideranças no Bunkyo Suzano. O encontro foi prestigiado por mais de 300 pessoas, contando ainda com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi e do pré-candidato ao Executivo municipal, o vereador Pedro Ishi.

Acompanhado pela esposa Sheylla Chiang e suas filhas Ana Clara e Izabel, o empresário reforçou a importância da filiação ao partido e anunciou sua pré-candidatura a vereador. Pela primeira vez o suzanense se coloca à disposição de um cargo eletivo na cidade, onde já teve experiência como gestor da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) e como Secretário Municipal de Meio Ambiente, da Prefeitura de Suzano, entre os anos de 2017 e 2024.

Na oportunidade, Chiang destacou que seu objetivo no PL é seguir trabalhando e fazendo mais pela cidade onde nasceu e constituiu família. “Neste dia especial, agradeço à parceria e confiança do prefeito Rodrigo, da Larissa Ashiuchi, do Pedro Ishi, e dos deputados André do Prado e Marcio Alvino, bem como ao apoio incondicional dos meus amigos e familiares”, disse.

Para a presidente do partido, o nome de Chiang fortalece a sigla. O prefeito Rodrigo, o ex-secretário também é um grande conhecedor de Suzano e ainda tem muito a contribuir. “Sempre admirei o trabalho do Chiang como empresário e, na gestão pública, seu desempenho foi grandioso”.