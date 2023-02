Animações e 'road trips' são destaque no Cineteatro

O Cineteatro Wilma Bentivegna inicia nesta quarta-feira (06/02) a sua programação de filmes para o mês de fevereiro, sendo esta a primeira do ano. Por meio de uma parceria com o programa do governo do Estado, o Museu de Imagem e do Som (MIS), a iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura exibirá animações infantis e filmes do estilo “road trip”, ou seja, como foco em viagens na estrada, todas com entrada gratuita.

As sessões começam às 14 horas com a animação “Sing”, de 2016, que conta a história de artistas animais em busca do estrelato, uma atração para toda a família. Na sequência, às 19 horas, será a vez de “Uma Jornada Para a Vida” tomar a telona com a viagem emocionante de uma mulher desiludida com a vida, mas que decide atravessar os desertos da Austrália em busca de novos rumos.

As exibições seguem nas duas quartas-feiras seguintes. No dia 15, a terceira sessão MIS apresenta “Sing 2”, às 14 horas. Mais tarde, às 19 horas, o drama “Natureza Selvagem” conta o desafio de um homem que deve manter o equilíbrio em uma viagem pelos Estados Unidos após deixar tudo que conhecia para trás. Por fim, no dia 22, o Cineteatro recebe a última exibição do mês com uma viagem em animação 3D dos estúdios Disney/Pixar, “Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica”, para encantar toda a família.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto, a parceria com o programa estadual garante exibições importantes para todos os públicos em Suzano. “Trabalhamos para que a nossa população tenha acessibilidade às grandes produções, é isso que queremos garantir com mais um mês de parceria com o governo do Estado. Convidamos a todos para assistir a estas obras que vão emocionar os espectadores das mais diferentes formas, além de trazer muito divertimento à nossa população”, comentou.

Novidade

Em 2023, as sessões abertas ao público acontecem apenas às quartas-feiras e isso ocorre em razão da Cultura suzanense estar realizando exibições fechadas para alunos das escolas da rede municipal, com datas reservadas para as terças e quintas-feiras.