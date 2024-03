Aniversário de 75 anos: parceria disponibiliza ônibus para o Suzano Fest

Com o objetivo de facilitar a ida do munícipe que vai acompanhar as atrações do “Suzano Fest 2024”, a MP Promoções, em parceria com a Prefeitura de Suzano e a Radial Transporte, vai disponibilizar ônibus gratuitos partindo do Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, com destino ao Parque Municipal Max Feffer, das 19 às 23 horas, nos quatro dias de shows (30 e 31/03 e 01 e 02/04).



Os veículos utilizados para o serviço terão a rota “Suzano Fest 2024” escrita no letreiro digital e estarão com “catraca livre”. Assim, todos os passageiros que quiserem ir até o parque, local onde está sendo montada a estrutura para os shows, poderão pegar a condução no terminal de forma gratuita dentro do horário estabelecido pela parceria.



O acesso de forma gratuita aos ônibus só será feito dentro do Terminal Norte, então é necessário que o munícipe vá até o local. Além de tornar o deslocamento mais fácil, a iniciativa da MP Promoções visa reduzir a quantidade de carros de passeio no entorno do parque, simplificando o fluxo de veículos, principalmente após os shows, e agilizando a volta para a casa.



O presidente da MP Promoções, Marcos Pacheco, destacou que a iniciativa de dispor de transporte gratuito saindo do Terminal Norte em direção ao Parque Max Feffer é uma ótima opção de deslocamento para o público que vai acompanhar os shows e, por isso, deve ser priorizada. “Algumas pessoas vão optar por ir ao parque de carro, tendo que arcar com estacionamento. O transporte público gratuito neste trecho de ida vai proporcionar uma chegada mais tranquila ao evento. As pessoas devem aproveitar o serviço”, afirmou.



Ao término do evento, a Radial Transporte vai disponibilizar ônibus estacionados na avenida Brasil para o embarque dos passageiros que seguirão para os seguintes destinos: Vila Barros, Jardim São José, Miguel Badra, Jardim Colorado, Jardim Varan, Cidade Edson, Palmeiras (via Vila Cunha), Divisa Ouro Fino (via Vila Fátima) e Jardim Quaresmeira (via Jardim Monte Cristo). Para o retorno, a operação de ônibus será normal, ou seja, com cobrança de tarifa vigente na cidade.



Os portões do “Suzano Fest 2024” nos quatro dias de evento abrirão às 19 horas. As apresentações começam no sábado (30/03) com o cantor Alexandre Pires. No domingo (31/03), será a vez da dupla de palhaços Patati Patatá, que se apresenta às 16 horas.

Depois, Simone Mendes (ex-dupla com a Simaria) sobe ao palco do evento. Na segunda-feira (01/04), Luan Santana canta seus maiores sucessos. A festa será encerrada na terça-feira (02/04) com o show da banda Capital Inicial.