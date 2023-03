Aplicativo muda mapa e exclui 'Massacre de Suzano' como itinerário

Na última segunda-feira (13), o atentado que deixou dez mortos, incluindo os assassinos, completou quatro anos.

Nesse mesmo dia a suzanense, que preferiu não se identificar, solicitou uma viagem para um estabelecimento próximo a escola e ao observar no mapa a área onde estaria o prédio escolar constava com a nomenclatura de “Massacre de Suzano”.

A passageira disse que foi pega de surpresa quando se deparou com essa situação incomum no mapa da cidade.

“Até pensei: será que estão homenageando o atentado? Que jeito estranho de lembrar de um acontecimento que deixou muita tristeza na cidade”, comentou.

EMPRESA

Segundo a empresa, depois do cruzamento de dados a 99 fez o ajuste internamente e, após atualização, “será possível visualizar a nomenclatura correta da região apontada pelos moradores do bairro Parque Suzano, em Suzano, SP”.

A empresa reforça que atua para ser a melhor opção de mobilidade urbana para as pessoas, oferecendo um transporte acessível e democrático para as 1.600 cidades em que está presente.

A empresa responsável pelo aplicativo 99 mudou, nesta semana, a nomenclatura do itinerário nas proximidades da Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, após denúncia de passageira. O nome do local constava no mapa do aplicativo como "Massacre de Suzano”.