Após adquirir o Suzano Shopping, HBR planeja abrir mais 24 lojas

Após adquirir o Shopping de Suzano, nesta semana, a HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A pretende implantar mais 24 lojas na unidade.

O atual espaço pode comportar 113 lojas, entre elas 7 âncoras, que possuem um tamanho maior e um potencial atrativo mais elevado em relação às lojas comuns, e 13 megalojas, que fazem parte de grandes redes de setores específicos, como eletrônicos, brinquedos, livrarias, entre outros.

O principal foco da HBR é oferecer mais opções de compras e lazer para visitantes do shopping e, consequentemente, gerar mais empregos para moradores da região.

Atualmente, o espaço do Suzano Shopping conta com 23,6 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL). No entanto, a ideia da HBR Realty é ampliar esse espaço em mais 4,5 mil metros quadrados.

Com isso, o Shopping de Suzano vai se transformar em um espaço de 28,1 mil metros quadrados, o equivalente a quase quatro campos de futebol.

Variedade

O Suzano Shopping, atualmente, conta com uma unidade do Poupatempo, além de cinema, boliche, praça de alimentação, espaço de jogos para a crianças, além de um hipermercado que fica no mesmo terreno e tem acesso por dentro do shopping.

Em maio, obras foram concluídas no espaço. Na época, o shopping ganhou a primeira unidade da academia “Smart Fit” da cidade. Além disso, também foi realizada a renovação do “Bomboliche” e o shopping ganhou um parque com cama elástica.

Patteo Urupema

A HBR anunciou recentemente que o Shopping Patteo Urupema deve ser inaugurado em 2022 em Mogi das Cruzes. Segundo a empresa, já foi iniciado o processo de locação das lojas do novo centro de compras, que será instalado no Centro da cidade.

Nova empresa

Com a aquisição do Suzano Shopping, a HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. amplia para três as suas operações de shopping no Brasil na atualidade. A empresa já gerencia o Mogi Shopping e também o Shopping Patteo Olinda, localizado na cidade de Olinda, em Pernambuco.