A Arena Multiuso do Parque Max Feffer, em Suzano, será entregue até abril de 2018, no aniversário da cidade. O novo prazo foi confirmado nesta segunda-feira (16) pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), durante o anúncio de início das atividades finais a serem realizadas no local. Segundo o republicano, o investimento para a conclusão das obras é de um financiamento da agência de fomento Desenvolve SP no valor de R$ 3,7 milhões. Além de esportistas suzanenses, o evento também teve a participação da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi, do deputado federal Marcio Alvino (PR), do deputado estadual André do Prado (PR), além de secretários e vereadores.

Na etapa final, a arena receberá o reforço estrutural das pilastras; a finalização da arquibancada que comportará 5 mil pessoas; o piso da quadra; vestiários; cabine de transmissão destinado à imprensa; iluminação da arena, que será reforçada por lâmpadas de LED; além de acabamentos internos e externos, como a cobertura lateral da arena.

Para Ashiuchi, a conclusão das obras será um marco para a cidade. Isto porque a Arena Multiuso começou a ser construída ainda na década de 1995. Por anos, o equipamento era visto apenas como um “esqueleto”. Desde então, a construção era uma incógnita na gestão dos últimos prefeitos. No início de 2016, a atual administração retomou a obra, inclusive divulgando dois prazos para finalizá-la: dezembro de 2016 e, depois, fevereiro deste ano.

Em entrevista à imprensa, o republicano disse que o local é um dos maiores do Estado. E que poderá ser utilizado não somente para competições da cidade, sobretudo, a eventos esportivos em nível nacional. Segundo ele, o equipamento também poderá receber diversas apresentações, como exposições culturais ou religiosas. “É uma das maiores arenas do Estado. Poderemos receber eventos não só a nível suzanense, mas sim nacional. Seja ele esportivo ou não”, disse.

Durante o pronunciamento, o prefeito frisou a intermediação das esferas estadual e federal para que o valor fosse liberado. E que a liberação do crédito começou numa visita ao governador Geraldo Alckmin (PSDB), em Itaquaquecetuba, no dia 16 de fevereiro. “A conclusão da arena representa um grande futuro para o esporte da cidade. E isto foi graças ao deputado Marcio Alvino (federal) e André do Prado (estadual)”.