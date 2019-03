Vendas de fantasias atingem público infantojuvenil em Suzano

As vendas de fantasias para o carnaval, comemorado na nesta terça-feira, 5, estão baixas nos comércios de Suzano. Segundo os gerentes dos estabelecimentos, os produtos estão sendo pouco procurados por não haver festa na cidade. Assim como no ano passado, as demandas das fantasias estão sendo voltadas para eventos escolares.

Para a balconista, Ângela Maria, a expectativa de encontrar a roupa ideal para sua sobrinha é grande, porém a economia do preço também ajuda bastante. “Ela está procurando alguma fantasia da Frozen para a festinha da escola, porém fazer pesquisas de preço também é uma boa alternativa”, afirma.

Entre os itens mais vendidos estão máscaras, espuma, tinta para cabelo colar havaiano, tiara de flores, serpentina e confetes. O produto achado mais em conta é o colar havaiano que varia entre R$ 3,90 a R$ 7. Já o mais caro são as máscaras que podem ser encontradas de R$ 10 até R$ 25 reais. As fantasias também estão entre as mais procuradas. Para as meninas, as saias de tutu e as tiaras de unicórnio e de flores são as escolhas mais acessíveis. Os valores saem em média de R$ 29. Dentre as favoritas para os meninos, os heróis da Marvel, como os Vingadores, e as máscaras de Salvador Dali, referência da série da Netflix, La Casa de Papel, são as mais escolhidas. Os valores variam entre R$ 10 a R$ 30.

Segundo o gerente de uma loja de variedades, Laudo Koga, a expectativa de crescimento das vendas é animadora, mas o público-alvo ainda é as crianças e jovens com idades de 3 a 17 anos. “Os eventos escolares aumentam as vendas nas vésperas do carnaval. Em relação ao ano passado, as vendas estão um pouco maiores por conta das variedades dos produtos e, mesmo com o cancelamento dos desfiles das escolas de samba em Suzano as fantasias para as festinhas das escolas é o ponto alto das nossas vendas”, pontua.

O analista de informática, Diego Nazário, que estava à procura de uma fantasia do Batman, disse que os valores estão em contas e que a parte mais difícil é agradar o filho de 4 anos. “É difícil achar a máscara certa para ele, por isso estou levando uma do homem-aranha também”, brinca.

Já para a secretária, Geisiani de Souza, escolher a fantasia ideal para a filha de 15 anos é seu grande desafio. “Ela ainda não escolheu a fantasia que irá usar na escola, eu procuro pelos preços e ela pelo gosto. Acho que ela vai decidir levar a saia colorida e uma tiara florida que está em alta no momento”.