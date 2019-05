Às vésperas do Dia das Mães, procura por presentes aumenta

Neste domingo (12) será comemorado mais um Dia das Mães, e lojistas do centro de Suzano se prepararam para receber maior fluxo de clientes à procura do presente para as mamães.

O movimento em floriculturas é bom, mas as lojas de calçados ainda estavam abaixo das expectativas ontem. No entanto, mais pessoas devem procurar os comércios nesse final de semana.

Os lojistas então, aproveitam para fazer promoções e atrair mais clientes. A procura é grande por flores e chocolates em uma floricultura no centro. Por isso, a proprietária Sandra Augusto Koyama teve que abrir um ponto de venda na Rua General Francisco Glicério para conseguir atender a demanda. "Hoje e amanhã cresce a procura, porque as pessoas deixam para comprar em cima da hora, para as mães não verem. Já temos bastante entrega agendada para o domingo, durante todo o dia", comenta.

Na floricultura de Sandra, várias entregas já estão agendadas para a manhã de domingo. Vasos de orquídeas, rosas e até porta-retratos estão sendo encomendados. "Apostamos em buquês especiais, mas também temos uma rosa, que as pessoas compram muito", diz.

Já no setor de calçados. a procura é considerada pelos lojistas como abaixo das expectativas.

Wagner Aparecido Gonçalves acredita que o baixo movimento ocorre porque o dia do pagamento da maioria das pessoas está muito recente. "A população opta por pagar dívidas e só depois as pessoas gastam", comenta o subgerente de uma loja de calçados, que sorteará R$ 13 mil para quem comprar acima de R$ 150 na loja.

Uma loja no centro aposta em promoções de sapatilhas para as mulheres. Por isso, a proprietária, Flavia Eliene, espera que o faturamento triplique nesse ano. "Em 2018 foi muito bom. A loja é recente. Esperamos que o movimento melhore nos próximos dias", comenta a comerciante.

Geni de Oliveira, 69, é pensionista. Ao invés de calçados, ela preferiu comprar perfumes para as filhas, que já são mães. Ela quer presentear ambas nesse domingo, e já encontrou uma forma para que elas não descubram. "Vou dar um presente para cada. Já escondi um, agora preciso esconder o outro também", diz.

Já Cintia Nascimento, 32, analista de Recursos Humanos, ainda está analisando os preços. "Se for promoção, eu compro”, diz.