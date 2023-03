Ashiuchi acompanha cerimônia de matrícula no Tiro de Guerra

O prefeito Rodrigo Ashiuchi participou no último sábado (25) da cerimônia de matrícula de cem novos atiradores do Tiro de Guerra de Suzano (TG 02-081), no bairro Parque Santa Rosa. A apresentação dos jovens ocorreu na sede da seção de serviço militar, marcando o início da formação dos reservistas ao longo deste ano. A ação também foi acompanhada por autoridades civis e militares, além dos pais e familiares dos rapazes que pela primeira vez vestiram a farda.

Durante a cerimônia, o chefe do Executivo suzanense recepcionou os jovens no portão do TG 02-081, em ato simbólico da passagem dos atiradores em trajes civis para o vestimento da farda camuflada do Exército Brasileiro e apresentação oficial no pátio de formaturas.

A atividade contou com a participação do capitão Assuíres da Silva Filho, chefe da Seção de Comunicação Social do Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército; do 1° sargento Leonardo de Oliveira Marques, chefe da Instrução do Tiro de Guerra 02-081 Suzano; e do 1° sargento Fabrício Moreira Manckel, instrutor do Tiro de Guerra 02-081 Suzano. Na ocasião, Ashiuchi enalteceu o momento dos novos atiradores.

“Esses jovens dão o primeiro passo rumo a uma nova trajetória, entrando como garotos e saindo homens preparados para os desafios da vida e com o compromisso de dever e honra para com o Exército e a sociedade brasileira. Registro um cumprimento especial também a todos os familiares que confiam seus bens mais preciosos ao TG 02-081”, disse.

Os atiradores passarão por um período de formação estimado em nove meses, com conclusão prevista para dezembro.

Ao final das instruções, os jovens serão declarados reservistas de 2ª Categoria do Exército Brasileiro.

A cerimônia também foi acompanhada pelo chefe de gabinete da prefeitura e secretário interino de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva; pelo secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi; pelo presidente da Câmara de Suzano, Joaquim Rosa; pelo vereador Fábio Diniz; pela comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Rosemary Caxito; pela secretária da Junta de Serviço Militar, Sônia Hernandez; pelo presidente da Guarda Mirim de Suzano, Eduardo Raffoul; e pelo diretor do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano, Pedro Pataró.