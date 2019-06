Ashiuchi anuncia construção de praça pública no Suzanópolis e pacote de melhorias

Uma praça pública será construída ao lado da Unidade de Saúde da Família (USF) do Jardim Suzanópolis. A expectativa é que as obras iniciem em torno de 15 dias. A informação foi dada ontem pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) durante evento de entrega do novo equipamento de saúde. Também está programado manutenções, como iluminação pública, zeladoria (varrição, capinagem, roçagem), além da "Operação Tapa-Buraco".

Ashiuchi contou que a USF Suzanópolis realizará 1,4 mil atendimentos por mês. Segundo o prefeito, a quantidade é o dobro do que o antigo prédio fazia. Para isso, o número de profissionais foi aumentado. Inicialmente, o prédio vai funcionar das 7 às 17 horas. O prefeito, porém, afirmou que o horário pode ser alterado, mas tudo dependerá da demanda. Ele classificou como 'difícil' o funcionamento de 24 horas na unidade. "Agora, serão duas equipes novas aqui. Nós prometemos que essa obra seria concluída, mas muitos não acreditaram. Olha o que nós fizemos para essa região", comemorou o prefeito.

Para a dona de casa Dulcinéia Vieira Soares, 61 anos, é uma alegria contar com uma unidade de saúde."É muito bom (ter um novo prédio para a saúde). É uma benfeitoria, e há muitos anos a gente espera por isso. Perdi até a noção do tempo. O antigo posto era muito pequeno para muita gente".

Fatec

A construção da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Suzano também foi assunto durante a inauguração. Segundo Ashiuchi, uma reunião definiu mudanças no projeto. A obra está em processo de documentação e, ainda segundo o prefeito, os valores usados já estão garantidos no orçamento do Centro Paula Souza. "Concluímos que é possível fazer a Fatec em apenas um campo de futebol. Vamos ver qual campo usaremos, mas será um só", afirmou.

Críticas à oposição

Ashiuchi aproveitou para rebater críticas da oposição. Ele questionou os opositores por "não falarem da Santa Casa nos mandatos anteriores". "A obra do Hospital Federal vai continuar. Trata-se de meia dúzia de pessoas que não querem dar o braço a torcer. Meu governo não trabalha com questão partidária, mas sim com a soma de vários partidos que querem fazer a cidade andar", afirmou.

"A gente não vive de vídeo de Facebook. Nos outros governos não falaram da situação da Santa Casa. Tudo o que aconteceu com o hospital, foi de 1994 para cá. Por que não falaram antes?", disparou Ashiuchi.

Mais duas praças

O vereador Denis Cláudio da Silva (DEM), o Filho do Pedrinho do Mercado, disse que duas academias ao ar livre serão construídas na cidade, por meio de três emendas parlamentares.