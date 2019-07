Ashiuchi anuncia pavimentação no Jardim do Lago

Os moradores do Jardim Lago, no distrito de Palmeiras, comemoraram a notícia de que será realizada a pavimentação de cerca de um quilômetro de via, além de construção de guias e sarjetas, drenagem e demais serviços de zeladoria nas ruas do bairro. As novidades foram compartilhadas pelo prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, nesta quarta-feira (3), durante visita ao local.

Com expectativa de começar entre o final de julho e começo de agosto, a obra, que compreende a colocação de pavimento intertravado (bloquete) em cerca de 8 mil metros quadrados e drenagem em um quilômetro de extensão da rua Guenter Koralewski – principal via do Jardim do Lago –, terá duração de aproximadamente dez meses e será realizada pelas empresas Renov Pavimentação e Construções, Via Nova Pavimentação e Oestevalle Pavimentação, com um custo de R$ 1,8 milhão.

Segundo Ashiuchi, em paralelo, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, vai realizar o nivelamento e o cascalhamento das ruas, implantar nova iluminação, providenciar capinação e varrição e instalar uma academia ao ar livre. “A ideia é promover um grande mutirão no bairro, que vai da nova pavimentação até o saneamento básico. Nosso objetivo é oferecer melhor mobilidade e mais qualidade de vida aos moradores”, explicou.

Para que os serviços comecem, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) notificou 24 residências que ainda não têm ligação com a rede coletora de esgoto. De acordo com gerente de Divisão da autarquia, Zemicindo Miguel Mendes, uma equipe técnica já enviou um comunicado aos moradores da via contemplada, que vai da Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31) até a rua Sete, sobre a lei complementar nº 215, de 29 de agosto de 2013, que trata dessa obrigatoriedade.

“Com o aviso sobre a lei e também com as orientações de como proceder para a ligação, acredito que teremos um trabalho rápido e, até o começo de agosto, liberaremos a via para a pavimentação por parte da prefeitura. Essa ação significa mais qualidade de vida às famílias”, disse Mendes.

Para o aposentado José Livino da Silva, nas três décadas em que vive no bairro, nunca havia recebido a visita de um prefeito e está feliz com o anúncio de melhorias no local. “É uma satisfação muito grande ver o prefeito Rodrigo Ashiuchi aqui e saber que nosso bairro vai melhorar”, falou ele, que foi complementado pela dona de casa Ivone Oliveira, de 46 anos: “A pavimentação vai ajudar muito no desenvolvimento do nosso bairro”.

Para concluir, o chefe do Executivo reforçou seu compromisso com a cidade e com o distrito de Palmeiras. “Estamos realizando diversos serviços de infraestrutura nas vias do Jardim Dora, Estância Angelina, Jardim Novo Horizonte e Jardim Alto do Boa Vista. Nossos trabalhos são construção de sarjetões, para facilitar o escoamento da água, o que ajuda a preservar o asfalto e a evitar alagamentos; revitalização do recapeamento e tapa-buraco; troca de lâmpadas da iluminação pública; sinalização das vias, com pinturas de postes, guias e sarjetas; e identificação das vias, com instalação de placas com os nomes para facilitar a localização”, concluiu.

Além de Ashiuchi, também acompanharam a visita ao bairro os secretários municipais Said Raful (Governo) e Ari Serafim Barbosa (Manutenção e Serviços Urbanos) e os vereadores Joaquim Antônio da Rosa Neto e Antônio Rafael Morgado.