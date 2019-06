Ashiuchi assina acordo de irmandade com cidade chinesa

Na China, o prefeito Rodrigo Ashiuchi assinou nesta quarta-feira (12) uma carta de intenções para acordo de cidade-irmã entre Suzano e YuYao, província do Estado de Zhejiang. A iniciativa tem o objetivo principal de estimular o intercâmbio cultural e econômico entre ambas as partes.

Com 1,3 milhão de habitantes, YuYao tem sua economia voltada para a agricultura e a indústria, em especial de materiais elétricos, plásticos, ferramentas e tecnologia. "YuYao é a 13ª maior economia de Zhejiang e tem registrado um crescimento robusto nos últimos anos. Suzano, que é uma cidade de 70 anos, tem muito a aprender e a crescer com essa parceria na área cultural e, principalmente, empresarial. Estamos de braços abertos para YuYao", discursou o chefe do Executivo suzanense.

Antes da assinatura do documento, ele apresentou um pouco de Suzano para o vice-prefeito de YuYao, Xue Xiaowei. Ele destacou a localização estratégica da cidade, a poucos quilômetros da capital do maior estado brasileiro e que tem um Produto Interno Bruto (PIB) de US$ 2,5 bilhões por ano, assim como a sua economia diversificada.

Presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), Ashiuchi também falou sobre o modelo organizacional da região formada por 11 cidades, onde vivem cerca de 3 milhões de pessoas. "O povo do Brasil é muito amigável e essa visita do grupo do Condemat abre grandes oportunidades de intercâmbio. Desejo que essa amizade com Suzano seja permanente", disse o vice-prefeito de YuYao.

A assinatura da carta de intenções de irmandade entre Suzano e YuYao teve repercussão na mídia chinesa, que destacou a presença da comitiva de representantes do Poder Público e de empresários do Alto Tietê, articulada pela Câmara Geral de Empresários Chineses no Brasil.

Este é o segundo município chinês a firmar irmandade com Suzano. Em setembro de 2018, o prefeito Rodrigo Ashiuchi também assinou o tratado de cooperação econômica, cultural e tecnológica com a cidade de Xiashan, distrito de Weifang, que é considerado uma área de desenvolvimento econômico e ecológico e tem forte atuação nos setores da agricultura e empresarial.