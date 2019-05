Ashiuchi e André do Prado discutem alça do Rodoanel com secretário

O deputado estadual André do Prado (PR) esteve nesta segunda-feira, 20, em reunião com o secretário de Estado de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, acompanhado do prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e do ex-prefeito de Arujá, Abel Larini. Em pauta, a construção da alça de saída do Rodoanel Leste, na SP-66, e a duplicação do trecho arujaense da Mogi-Dutra (SP-88).

O dispositivo faz parte do projeto original, mas a concessionária responsável não executou a risca e não fez esta saída, que pode beneficiar as demais cidades do Alto Tietê.

A região é um polo industrial e teria um grande avanço logístico com a abertura desta alça que daria no corredor que fica na divisa entre Suzano, Poá e Itaquaquecetuba.

SOLICITAÇÃO

Outra solicitação apresentada foi a necessidade de implantar um dispositivo na chegada a Arujá para facilitar o acesso dos veículos à Presidente Dutra e evitar que a cidade sofra com o aumento do tráfego de veículos resultante da modernização da SP-88.

"As duas solicitações são muito importantes. A alça de saída vai ajudar no desenvolvimento de diferentes cidades na parte logística e no desenvolvimento industrial.

DISPOSITIVO

O dispositivo da alça já está previsto no projeto, precisa agora ser executado. De igual forma, é fundamental que analise a questão da chegada a Arujá após a duplicação para que a cidade não fique com transtornos pelo excesso de veículos", afirmou o parlamentar.

Já o prefeito Rodrigo Ashiuchi ressaltou que a obra deve mudar a realidade econômica local. "Temos muitos bairros às margens do Rodoanel e que seriam beneficiados por estarem na porta de entrada de um dos grandes corredores logísticos do Estado, que é o Rodoanel. O deputado André está focado em nos ajudar nesta demanda", comentou.