Ashiuchi inaugura nesta sexta-feira CSI com 52 câmeras de monitoramento

A Central de Segurança Integrada (CSI) de Suzano será inaugurada nesta sexta-feira (10), às 19 horas, pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR).

O equipamento ficará situado no Paço Municipal na Rua Baruel, 501, subsolo, Centro.

A empresa contratada para implantar e gerenciar o futuro o CSI instalou 52 câmeras de monitoramento em vários pontos da cidade.

O investimento é de R$ 2.299.800,00 e o prazo do contrato, assinado em 20 de dezembro de 2018, foi de 12 meses a partir do início da operacionalização do sistema.

O serviço envolve gerenciamento de soluções tecnológicas integradas e centralizadas para gestão, fiscalização, tomada de decisão e monitoramento de vias públicas do município, com equipamentos e outros itens.

Em março, durante vistoria ao local, o prefeito disse estar bastante confiante em garantir uma melhoria considerável na segurança do município quando o monitoramento entrar em operação.

“Será um ganho enorme para a população. Inspirado no exemplo de Guararema, onde o serviço é de extrema qualidade e tem garantido uma sensação de segurança muito grande. Dentro em breve, em meados de abril, mês de aniversário de Suzano, teremos mais essa novidade em pleno funcionamento”, afirmou Ashiuchi, na ocasião.