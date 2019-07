Ashiuchi inaugura neste sábado novo Centro Dia do Idoso no Boa Vista

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), inaugura neste sábado (13), às 10 horas, o novo Centro Dia do Idoso Joaquim Pinto Filho. A unidade está localizada na rua Tito Prates, 475, no bairro Cidade Boa Vista, e irá oferecer cuidados especiais e oficinas a pessoas com mais de 60 anos.

Equipamento

Ao todo, o equipamento terá capacidade para atender até 50 idosos semidependentes cadastrados no Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) e com laudo de saúde, com o objetivo de promover qualidade de vida por meio da convivência e do fortalecimento de vínculos, um serviço inédito na cidade.

O imóvel tem 520 m² de área construída e conta com dormitórios, varandas, cozinha, salas de atendimento, salão de atividades, ambulatório e uma área externa destinada à horta comunitária.

Modelo incentivo

“A princípio, o Centro Dia do Idoso deverá atender à população do entorno da Cidade Boa Vista, a fim de que o modelo seja incentivo para mais unidades regionalizadas no município”, explicou o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano, Murilo Inocencio.

O investimento total foi de R$ 893,9 mil, sendo R$ 500 mil do governo do Estado e o restante do município. O local funcionará de manhã e à tarde, de segunda a sexta-feira, e os atendidos retornarão para suas casas ao final do dia.

Responsabilidade

A responsabilidade pela gestão será da Associação Assistencial à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (AAMAE), entidade conveniada à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social para a execução de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos na cidade.

Expectativa

A expectativa é de que 18 profissionais atuem na unidade, em diferentes áreas, como saúde e assistência social, visando a inclusão produtiva de idosos em situação de vulnerabilidade e que recebam Benefício de Prestação Continuada (BPC), cujas condições requeiram o auxílio de pessoas ou de equipamentos especiais para a realização de atividades básicas da vida diária.

A parceria da Prefeitura de Suzano com o governo do Estado para a implantação do Centro Dia do Idoso é datada de janeiro de 2014 e a intenção era de que o projeto entrasse em funcionamento, em caráter experimental, ainda naquele ano.

No entanto, a ordem de serviço para a construção só foi assinada em 2016.