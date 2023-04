Ashiuchi lança obra na Av. Roberto Simonsen; investimento é de R$ 15,6 mi

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) anunciou um pacote de melhorias na mobilidade urbana da cidade que deve ser concluído até outubro deste ano. Anunciou a criação de uma rotatória na final da Avenida Senador Roberto Simonsen, uma nova via de ligação com a Armando Salles, o fechamento até julho das obras de tubulações da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) na Avenida Major Froes. Além disso, no dia 24 de junho será entregue o novo Poupatempo de Suzano.

Os anúncios foram feitos, neste sábado (29), durante a assinatura da ordem de serviço para o início das obras de prolongamento da Avenida Senador Roberto Simonsen. Estiveram presentes os moradores, secretários municipais, vereadores e o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado.

Na próxima terça-feira (2), serão iniciadas as intervenções para a extensão da via, que será compreendida entre a rua José de Almeida, no Jardim Imperador, e a estrada Santa Mônica, no Parque Santa Rosa, num trecho de 1,3 quilômetro de extensão. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em junho de 2024.

A empresa responsável pela execução dos serviços será a Oestevalle Pavimentações e Construções, que promoverá a infraestrutura necessária para a abertura da via, incluindo criação do traçado, implantação de sistema de drenagem, colocação de guias e sarjetas e construção do novo pavimento.

Serão investidos R$ 15,6 milhões para execução da obra, sendo R$ 11,7 milhões de recursos federais, intermediadas pelos deputados federal Marcio Alvino e estadual André do Prado, e outros R$ 3,9 milhões provenientes dos cofres municipais.

Na obra da Avenida Roberto Simonsen está incluída uma rotatória que ligará quatro vias importantes da cidade: a Avenida Senador Roberto Simonsen, as estradas dos Fernandes e Santa Mônica e a rua Regina Cabalau Mendonça, no Parque Santa Rosa, com conclusão prevista para os próximos três meses.

O equipamento foi elaborado através de um projeto de um Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) elaborado pela MRV Engenharia que garante uma maior mobilidade na área. A obra será custeada pela empresa como troca e compensação

“Tirar essa obra do papel significa muito progresso, desenvolvimento , um sonho se tornando realidade. Vai ser uma obra que trará uma interligação com a região do Casa Branca ao centro da cidade, melhorando a mobilidade, gerando empregos e comércios locais”, ressaltou o prefeito.

Obras de mobilidade se iniciam em 60 dias

As outras obras de mobilidade urbana na cidade têm previsão de início em 60 dias.

A primeira é o recapeamento de toda a avenida Senador Roberto Simonsen, desde a Avenida Brasil, no Jardim Imperador, até a rua José de Almeida, no Jardim Márcia. Além da nova camada asfáltica, haverá ajustes na drenagem e reparos em guias, sarjetas e sarjetões.

Por meio da Caixa Econômica Federal, serão investidos R$ 5 milhões para realização dos trabalhos. A previsão é de que o processo de licitação seja lançado em breve.

Outras duas ações envolvem a entrega do prolongamento da rua Sete de Setembro no mês de maio e o recapeamento do trecho existente da via nas imediações do acesso ao Suzano Shopping. Este segundo trabalho tem entrega programada para dezembro. A Prefeitura também promoverá a abertura de uma nova rua que interliga a avenida Armando de Sales Oliveira e a avenida Senador Roberto Simonsen, que também dará acesso à futura unidade do Hipermercado Shibata que está sendo construída. A obra é fruto de parceria com o Shibata.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, Samuel Oliveira destaca que a obra vai trazer muito mais qualidade de vida para os moradores e solucionar um problema que existe há anos. “Esta é uma obra que desafogará a região central, garantindo diversos benefícios à cidade. Os trabalhos acarretarão em um ganho imenso de qualidade de vida, e poderemos finalmente dar início a mais essa empreitada”, disse.