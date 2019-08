Ashiuchi participa de homenagem a ex-comandantes do 32º Batalhão

O prefeito Rodrigo Ashiuchi participou nesta quinta-feira (8) da solenidade de inauguração de retrato do coronel Wagner Tadeu Matiota e do tenente-coronel José Carlos Alves Brandão, na “Galeria de Ex-Comandantes", do 32º Batalhão da Polícia Militar (PM), com sede no Jardim Monte Cristo, que comanda o policiamento de Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos.

De acordo com o tenente-coronel Roberto Caruso, a Galeria de Ex-Comandantes, que já conta com 12 retratos, existe como forma de homenagem àqueles que se dedicaram ao comando e se aposentaram ou foram transferidos para outras unidades. “Matiota e Brandão participaram da história de Suzano e desenvolveram um ótimo trabalho na nossa região. Esta é a nossa singela homenagem aos nossos eternos comandantes”, explicou.

Natural de São Paulo, coronel Matiota atuou como comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar de junho de 2016 a dezembro de 2018. “Esta homenagem é muito gratificante para mim. Minha passagem por aqui marcou muito a minha vida e pude fazer muitos amigos. Vivemos diversas experiências e o nosso papel é conviver com elas e atendê-las da melhor forma possível. Obrigado a toda a tropa. Não fazemos nada sozinho”, destacou o militar, que completou 33 anos de carreira.

Já o tenente-coronel Brandão, que se aposentou este ano, esteve à frente do comando de Suzano de janeiro a junho de 2019. “Quando ingressamos na academia, nos preparamos a vida toda para ser coronel. Estar nesta galeria é o grande auge para mim. Para chegar até aqui tem que dar o melhor de si. Sempre ouvi muitos elogios a minha tropa e fico muito orgulhoso por saber que deixo o alicerce forte. Esta equipe aqui tem muito profissionalismo e comprometimento”, completou.

Na oportunidade, o chefe do Executivo suzanense parabenizou os homenageados e agradeceu pela intensa parceria em sua gestão. “Tenho muito orgulho desta tropa que atuou majestosamente no caso da Escola Estadual Professor Raul Brasil. Houve uma rápida e efetiva resposta à população e hoje continua com o trabalho de apoio, com os programas Proerd e Guard em todas as escolas. Aos homenageados, parabéns pelo trabalho e obrigado pela dedicação à nossa cidade. Tenho certeza que levará Suzano para sempre no coração de vocês”, concluiu.

Também estiveram presentes na cerimônia, o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva; o Comando de Policiamento de Área Metropolitano (CPAM-12), coronel Wagner Tadeu da Silva Prado; além de oficiais e praças da Polícia Militar.