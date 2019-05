Ashiuchi pede ao INSS retorno de perícias médicas em Suzano

O prefeito Rodrigo Ashiuchi se reuniu nesta segunda-feira (06/05) com o superintendente regional do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) em São Paulo, José Carlos Oliveira, para solicitar a volta da realização das perícias médicas na agência de Suzano, que foram suspensas na última terça-feira (30/04).

O encontro ocorreu na Superintendência Regional Sudeste, no centro da capital, e contou também com as presenças do deputado federal Márcio Alvino, do deputado estadual André do Prado e do vereador Leandro Alves de Faria.

Na oportunidade, o superintendente garantiu que os outros serviços vão continuar normalmente e que a agência de Suzano não irá fechar. Além disso, afirmou que levará o pedido do prefeito à Subsecretaria da Perícia Médica Federal do Ministério da Economia, que há cerca de dois meses passou a ser responsável por este atendimento especificamente, conforme a Medida Provisória n° 871, de janeiro de 2019.

"Ficamos preocupados com a suspensão deste tipo de atendimento pelo INSS, principalmente porque há muita demanda em nossa cidade. Viemos fazer o pedido por entendermos a importância das perícias médicas para a população. Estou confiante de que este esforço ao lado dos deputados e do vereador irá trazer o serviço de volta", destacou Ashiuchi.

Durante a reunião, outros assuntos referentes ao INSS foram discutidos, como a possibilidade de ampliação dos serviços da agência e um estudo para que o órgão ganhe um novo prédio na cidade.