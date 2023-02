Ashiuchi prestigia homenagem a um dos idealizadores do tratado de irmandade com Komat

O prefeito Rodrigo Ashiuchi participou na manhã desta quarta-feira (15/02) de um encontro na empresa Komatsu do Brasil, localizada na Vila Sol Nascente, de homenagem a Kazuo Kanada, que contribuiu em 1972 com o processo de estabelecimento do tratado de irmandade entre as cidades de Suzano e Komatsu, município localizado na província de Ishikawa, no litoral do Mar do Japão.

Na solenidade, que ocorreu às 9h30 e foi acompanhada por meio de uma videoconferência com Prefeitura de Komatsu, Nakada recebeu um quadro, uma peça tradicional de cerâmica kutani e mais uma carta escrita à mão como forma de reverenciar seus esforços para costurar a irmandade entre os dois municípios, distantes em mais de 18,5 mil quilômetros um do outro, mas com uma relação que já dura meio século. Na carta, escrita pelo prefeito de Komatsu, Shoei Miyahashi, ele destaca o empenho de Kanada em promover essa relação. “Este ano marca o 50º aniversário da relação de irmandade entre Suzano e Komatsu, e temos a honra de homenagear o sr. Kazuo Nakada por sua grande contribuição para o estabelecimento da amizade entre nossas cidades”, apontou o mandatário.

O documento foi lido em japonês pelo diretor de Intercâmbio Cultural e Turismo de Komatsu, Mitsuhiro Murata, que foi recepcionado pelo homenageado em Suzano no início dos anos 1970, e traduzido simultaneamente pelo coordenador de Relações Internacionais, Paulo Oliveira.

Deste lado de cá do planeta, o homenageado pôde receber os elogios ao lado do prefeito Rodrigo Ashiuchi.

“Tivemos várias pessoas que contribuíram para essa irmandade, e uma delas, senão a principal, é o meu amigo Nakada. O trabalho realizado por ele, em prol da relação entre as duas cidades, trouxe muita coisa positiva para Komatsu, e principalmente, para a nossa cidade”, destacou o chefe do Poder Executivo suzanense.

Ainda no evento, Ashiuchi enalteceu não só a relação entre as cidades, mas a contribuição que a empresa que leva o nome do município da província de Ishikawa traz para Suzano. “A Komatsu do Brasil é uma das grandes parceiras, uma vez que ela gera emprego e oportunidade para nossa população e para outros moradores do Alto Tietê também. Por isso, faço votos de que a companhia continue essa potência que é e que siga contribuindo com a nossa evolução, assim como espero evoluir e aprimorar ainda mais nossa relação com a cidade de Komatsu”, ressaltou Ashiuchi.