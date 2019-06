Ashiuchi recebe a confirmação da reforma da escola Raul Brasil

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), e a primeira-dama Larissa Ashiuchi receberam a confirmação da reforma total do prédio da Escola Estadual Professor Raul Brasil. A notícia foi compartilhada pelo governador João Doria nesta segunda-feira, 24, durante reunião realizada no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista.

Também participaram do encontro o presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, Filipe Sabará; o secretário estadual de Relações Internacionais, Júlio Serson; o secretário estadual de Educação, Rossieli Soares; a secretária estadual de Desenvolvimento Social, Célia Parnes; o CEO da Suzano SA, Walter Schalka; o diretor executivo de Relações e Gestão Legal da empresa, Pablo Machado; e o gerente de Relações Institucionais, Leonardo Genofre.

Na oportunidade, o governador falou sobre a proposta da Suzano SA encabeçar um grupo de empresas parceiras para fazer a ampla reconstrução e reforma da escola Raul Brasil, que foi alvo de ataque por parte de dois jovens que abriram fogo contra alunos e profissionais da instituição, resultando na morte de oito pessoas, além dos atiradores.

“A partir desse encontro, daremos início às discussões e ajustes ao projeto, que será alinhado entre prefeitura, governo estadual e instituição privada. Já no começo do próximo mês, teremos uma nova reunião para fechar o projeto e dar início às melhorias”, informou Ashiuchi.

O prefeito suzanense explicou ainda que na proposta há a possibilidade da reforma estrutural, criação de laboratório de informática e biblioteca, assim como a mudança da entrada e do centro de línguas. “Não haverá nenhum custo ao município e ao Estado. Toda a reforma terá à frente a instituição privada”, esclareceu o chefe do Executivo municipal.