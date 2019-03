Ashiuchi recebe confirmação sobre reconstrução da Estrada do Duchen

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), recebeu a confirmação de que o governo do Estado fará a reconstrução da estrada da Duchen, na região da Vila Ipelândia, distrito de Palmeiras. A novidade foi compartilhada pelo superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Paulo Cesar Tagliavini, na tarde desta quinta-feira (21), na sede do órgão, na capital paulista.

Com cerca de sete quilômetros de extensão, a vicinal, que começa e termina na estrada Keida Harada, ligando bairros como Vila Ipelândia, Recreio Santa Rita, Chácara Recreio Internacional e Chácara Duchen, vai receber melhorias na infraestrutura, como alteamento de parte da pista, no trecho que está alagado atualmente em razão das chuvas e por estar em área de ampliação da represa de Taiaçupeba, e recapeamento da via, por onde passam ônibus do transporte municipal, caminhões para escoamento da produção rural e também veículos de moradores da localidade.

Segundo Tagliavini, a obra já foi autorizada pelo governador João Doria e pelo secretário de Estado de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto. “Neste momento, estamos elaborando o edital de licitação para que possamos realizar sua publicação e fazer o processo de concorrência. Esperamos dar início o mais breve possível às obras”, disse o superintendente do DER.

O chefe do Executivo suzanense, por sua vez, agradeceu a presteza e a agilidade do governo do Estado na elaboração do projeto e no andamento dos trâmites burocráticos necessários para chegada da fase de obras. “No final do mês de fevereiro, técnicos do DER foram conhecer essa situação in loco junto à prefeitura. Na oportunidade, fizemos o pedido para melhorias na infraestrutura da estrada (da Duchen) e hoje estamos recebendo essa confirmação. Agradeço ao governador João Doria pela eficiência em atender Suzano, principalmente os moradores daquela região”, afirmou Ashiuchi.

Além das melhorias na estrada da Duchen, o prefeito também solicitou a recuperação da estrada das Varinhas (SP-39) e de outras vicinais da cidade. “A SP-39 é uma importante artéria de escoamento de produtos hortifrutigranjeiros na região de Palmeiras e por anos ficou sem a devida manutenção. Por isso, pedimos a melhoria desta via e de outras. O DER ficou com os nossos pedidos e vai estudar o projeto de revitalização. Foi uma reunião produtiva e que garante avanços em nossa mobilidade urbana”, concluiu.