Ashiuchi reforça importância do desassoreamento do Rio Tietê

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, se reuniu nesta quarta-feira (03/03) com a superintendência do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) a fim de apresentar demandas prioritárias para o município. O encontro ocorreu durante reunião conjunta liderada pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), contando com a participação da superintendente do órgão estadual, Mara Ramos, e da subsecretária de Recursos Hídricos do Estado, Samanta Souza (leia mais na página 9 de Região).

Na oportunidade, Ashiuchi reforçou a importância do serviço de desassoreamento dos cursos d’água que cortam o município, com especial atenção ao Rio Tietê. “Em Suzano temos rios importantes, como o Guaió e o Jaguari, que desaguam no rio Tietê. Por isso, reforçamos esse pedido de parceria com o Estado para a devida manutenção, evitando o acúmulo de resíduos que comprometam a rotina dos moradores das proximidades do corpo d’água. Fico feliz com a abertura do governo do Estado para auxiliar nossa região, que vem sofrendo com o transbordamento do rio”, comentou.

O prefeito ainda destacou o movimento conjunto ao lado dos demais municípios. “Estamos de forma consorciada buscando soluções para todas as cidades. Em relação ao ano passado, estamos com o índice pluviométrico quatro vezes maior, com chuvas pesadas quase que diariamente”, disse ao pontuar ações imediatas para a redução dos impactos observados. Entre as medidas anunciadas pela superintendência está a manutenção das comportas da Barragem da Penha, sendo que apenas duas das seis estruturas estão em operação normalizada. A revisão do equipamento, bem como da operação da estrutura hidráulica, deverá ser realizada ainda neste mês. A expectativa é de ainda neste primeiro trimestre o DAEE também passe a compartilhar as informações sobre a operação da barragem com as prefeituras do Alto Tietê. Além disso, o desassoreamento do rio Tietê entre os municípios de Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba está previsto para ocorrer até o final do ano.

A reunião em São Paulo também foi acompanhada pelo vice-presidente do Condemat e chefe do Executivo de Arujá, Luís Camargo, pelos prefeitos Eduardo Boigues (Itaquaquecetuba); Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos), Gustavo Henric Costa, o Guti (Guarulhos); Márcia Bin (Poá); e Carlos Chinchilla (Santa Isabel); além do deputado estadual, Jorge Wilson, o Xerife do Consumidor.