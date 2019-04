Ashiuchi se reúne com moradores do distrito de Palmeiras

O prefeito Rodrigo Ashiuchi, secretários e vereadores se reuniram na quinta-feira (4) com coordenadores, conselheiros e integrantes de comunidades católicas de bairros do distrito de Palmeiras, ligadas à Paróquia São Francisco de Assis, localizada no Recanto Feliz. À frente do encontro esteva o frei Clayton dos Santos.

Na oportunidade, a equipe da Prefeitura de Suzano ouviu as principais reivindicações dos presentes, que trouxeram para pauta as necessidades prioritárias dos bairros que representam, como Jardim Brasil, Jardim do Lago, Jardim Ana Rosa, Jardim São Marcos, Jardim São Pedro, Jardim Itamaracá, Jardim Dora, Jardim Planalto, Jardim São Judas Tadeu, Recanto São José, Vila Ipelândia, Vila Fátima, Estância Americana, Parque Heroísmo, entre outros.

Em sua maioria, os pedidos eram voltados à infraestrutura, como manutenção de ruas, iluminação, zeladoria, segurança, saúde e trabalho de prevenção às enchentes. Todas as solicitações foram anotadas e serão analisadas pelas pastas responsáveis.

Os secretários municipais Ari Serafim Barbosa (Manutenção e Serviços Urbanos), Luis Cláudio Guillaumon (Saúde), Said Raful (Governo) e Jefferson Ferreira dos Santos (Segurança Cidadã) estiveram presentes e, portanto, boa parte da demanda já pôde ser respondida em suas falas na própria reunião. Na ocasião, foi divulgado ainda um balanço das ações realizadas em dois anos e quatro meses de mandato do atual governo nos bairros de Palmeiras.

Foram relembradas obras já entregues, como o Pronto Atendimento de Palmeiras, e recapeamento e troca de lâmpadas na Vila Fátima. A estrada do Caulim também recebeu tapa-buraco e raspas de asfalto e a estrada dos Moraes teve limpeza e desassoreamento de córregos e valetas. Ainda destacou intervenções em andamento, como a pavimentação no Parque Buenos Aires, que deve ser entregue na primeira quinzena de abril, e a região do Baruel, que também passa por uma grande revitalização para se tornar o “Centro de Turismo do Baruel”. O combate aos fluxos e pancadões pela Guarda Civil Municipal (GCM) também é intenso nos bairros do distrito. Foram quase 700 ocorrências atendidas em 2018.

“Palmeiras é muito grande e por anos esteve abandonada. Estamos tentando recuperar o tempo perdido com trabalho intenso e equipes nas ruas de domingo a domingo. Mas para isso é preciso muita paciência dos moradores, pois em meio mandato não é possível resolver problemas de uma vida inteira de descaso que o distrito vem passando em todos os setores”, disse o prefeito Rodrigo Ashiuchi.

Estiveram presentes ainda a presidente da Câmara de Suzano, Gerice Lione, e os vereadores Isaac Lino Monteiro, Antônio Rafael Morgado e Joaquim Rosa.