Ashiuchi se reúne com presidente da Fiesp e pede parcerias para Esporte

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), se reuniu na manhã desta quarta-feira (10) com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, na sede da entidade, na capital paulista. O encontro teve como objetivo apresentar o município e pedir apoio para o setor do Esporte.

Também estiveram presentes o assessor estratégico da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) de Suzano, André Chiang; o superintendente do Sesi São Paulo, Alexandre Pflug; o diretor titular do Ciesp Alto Tietê, José Francisco Caseiro; e o chefe de Relações Institucionais e Governamentais da Fiesp, Sérgio Barbour.

Na oportunidade, o chefe do Executivo suzanense falou sobre o desenvolvimento da cidade nos últimos dois anos e meio e as pretensões de crescimento. “Hoje somos quase 300 mil habitantes e estamos trabalhando constantemente para melhorar Suzano. A cidade tem força no Esporte e vibrou com a vinda de três jogos da final da Superliga Masculina de Vôlei, que ocorreram na Arena Suzano. Por isso, solicitei apoio para investimento na área esportiva, com o objetivo de ampliar nosso incentivo a jovens e atletas”, declarou Ashiuchi.

Por sua vez, Skaf, que também é presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), do Serviço Social da Indústria (Sesi), do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), do Instituto Roberto Simonsen (IRS) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), disse que vai estudar todas as propostas. “A forma como o Ashiuchi apresentou a cidade já demonstra o empenho que ele tem como prefeito e também como empresário”, concluiu.