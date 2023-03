Ashiuchi se reúne com Tarcísio e reforça desassoreamento do Tietê

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, se reuniu nesta quinta-feira (02/03) com o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a fim de reforçar o pedido de desassoreamento do rio Tietê na região, além da manutenção da Barragem da Penha, na zona leste da capital.

O governador também esteve em Itaquá.

De acordo com o prefeito, a remoção do acúmulo dos sedimentos no fundo do rio Tietê garante melhor escoamento do curso d’água, assim evitando transbordamentos e a ocorrência de inundações nas áreas de várzea. “Em Suzano temos acompanhado as famílias que vivem nessas regiões, especialmente nos bairros Parque Maria Helena, Vila Maluf, Miguel Badra e adjacências. Nosso objetivo é assegurar a qualidade de vida dessa população, sem incidentes que comprometam a rotina dos moradores”, disse o prefeito.

Oportunidade

Na oportunidade, Ashiuchi pontuou ao governador a evolução das tratativas acerca do assunto junto à superintendência do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) e a subsecretaria de Recursos Hídricos do Estado, em reunião realizada no dia anterior. Segundo o órgão estadual, uma série de medidas serão promovidas nos próximos meses a fim de minimizar os impactos das chuvas no Alto Tietê.

AÇÕES E PREVISTAS

Entre as ações previstas está a manutenção das comportas da Barragem da Penha, objeto de vistorias do governador Tarcísio nesta quinta-feira. A atividade foi acompanhada por Ashiuchi juntamente com prefeito de Guarulhos, Gustavo Henric Costa, o Guti, e com o deputado estadual Jorge Wilson, o Xerife do Consumidor, além de técnicos do DAEE.

“No local, o governador disse que realizará a manutenção das comportas da estrutura hidráulica.

Acredito que com esse avanço, além do desassoreamento do rio Tietê, toda a população tem a ganhar”, finalizou o prefeito suzanense.