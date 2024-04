Ashiuchi: 'Suzano voltou a dar orgulho para seu povo. É preciso comemorar'

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), disse, em entrevista ao vivo ao DS, que Suzano voltou a dar orgulho para seu povo e, nesses 75 anos de fundação, é preciso comemorar.

O prefeito fez um balanço positivo de sua gestão e anunciou novos projetos para este último ano de governo durante o programa ‘DS Entrevista’, na semana passada. Ele está no segundo mandato e deixa o cargo em dezembro deste ano. Questionado qual será seu futuro em 2025, Ashiuchi deixou em aberto a possibilidade de ter um convite para assumir cargos no Governo do Estado de São Paulo.

“Mas, nesse momento, meu foco é acabar uma gestão com a aprovação alta que temos, um recorde. É lógico que chegado o momento vamos voltar a conversar. Se chegar o convite vou analisar junto com a Larissa (Ashiuchi), com a minha família e equipe. Mas estou sempre à disposição”, disse o prefeito.

Ele afirmou que “Suzano vive um momento histórico”. “Temos um mês recheado de muita programação, de muitos eventos, de muitas entregas”, disse o prefeito. “Temos um mês à altura dos 75 anos da cidade”, acrescentou.

Ashiuchi assumiu em 2017. No primeiro mandato, além das questões administrativas, teve de governar a cidade em meio à pandemia e tragédias, entre elas a do caso do massacre na Escola Estadual Raul Brasil.

SITUAÇÃO

O prefeito lembrou ainda que encontrou a cidade com obras inacabadas, quando assumiu. “Pegamos uma cidade muito difícil, não só obras inacabadas, mas com problemas financeiros. Havia baixa autoestima do povo. Muita gente queria ir embora de Suzano. Mudamos isso. A cidade não é perfeita, mas fizemos muito. Imagine hoje se não tivesse a Arena Suzano, a pista de skate, o Trevo do Dona Benta, a UPA do Jardim Revista, entre outras obras. Na Arena Suzano, por exemplo, temos os principais campeonatos, até internacionais”, lembrou.

Segundo o prefeito, há um trabalho de incentivo ao esporte. Recentemente Suzano inaugurou o Centro de Iniciação do Esporte (CIE). “O equipamento é para formação esportiva, mas também para formar cidadão de bem”.

Durante a entrevista o prefeito falou também sobre um de seus compromissos recentes fora de Suzano. Ele se reuniu na Câmara de Comércio Espanha, em São Paulo, e apresentou Suzano para empresários espanhóis e portugueses. “A Câmera de Comércio da Espanha convidou cidades aqui do Brasil para fazer apresentações dos seus municípios; mostrar o potencial para os empresários. Suzano e outros prefeitos estiveram conosco como Guarulhos, Jundiaí e São José dos Campos. Apresentamos como ponto forte a questão logística, da mobilidade perto do aeroporto, próximo das principais vias e a iminência da chegada de um Complexo Viário do Rodoanel”, disse.

Segundo o prefeito, os empresários também acompanham o crescimento da cidade.

O prefeito lembrou que as obras da alça do Rodoanel serão ampliadas com vias marginais. A Prefeitura conseguiu encaixar no projeto alças com acesso direto à Avenida Brasil.

Só o projeto executivo vai custar R$ 30 milhões com expectativa de que as obras possam ser executadas em 24 meses.

Outra obra importante apontada pelo prefeito é a da Avenida Jorge Bey Maluf com ligação direta para a Avenida das Orquídeas e asfalto na Avenida Miguel Badra.

O prefeito também mencionou sobre a possibilidade da requalificação da área central. Segundo ele, um estudo com a Universidade Mackenzie trouxe “mapa de calor” sobre o fluxo de pedestres no local e o quanto um calçadão 100% ajudaria na mobilidade de Suzano.

“Suzano é uma cidade em eterna evolução. É importante ter a revitalização da área. Existem projetos”, disse o prefeito.

O início das obras da Fatec também foram comentadas pelo prefeito durante entrevista ao vivo. A obra foi iniciada. Lembrou ainda das obras do Hospital Federal para este ano ainda e da possibilidade da construção de um viaduto na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31).

O prefeito falou da parceria importante com o presidente da Assembleia Legislativa (Alesp), André do Prado (PL), com o governador Tarcísio de Freitas, e do apoio de dez partidos para a pré-candidatura de Pedro Ishi (PL) nas eleições deste ano.

“O projeto de continuidade é fundamental para a cidade. Estamos fazendo história”, disse.