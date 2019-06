Ashiuchi viaja à China e Walmir Pinto assume funções até 13 de junho

A partir desta segunda-feira (3), o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, está em viagem oficial à China e o vice Walmir Pinto assume as funções. Ele participará de encontros e atividades como chefe do Executivo e também na qualidade de presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). A previsão é de que retorne à cidade no próximo dia 13 (quinta-feira). Durante o período, Walmir Pinto se encarregará de todas as atribuições institucionais do cargo.

Ashiuchi está acompanhado da prefeita de Santa Isabel, Fábia Porto, do vice-prefeito de Mogi das Cruzes, Juliano Abe, e do vice-prefeito de Arujá, Juliano Fernando Penteado, que atuam como representantes do consórcio. A comitiva também conta com a presença de empresários locais, integrantes do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) e da Câmara de Mogi, com articulação da Câmara Geral de Empresários Chineses no Brasil. Todas as despesas com transporte e estadia são arcadas pelo governo do país asiático, sem custo para os cofres públicos.

A agenda no exterior tem como objetivo o estabelecimento de relações entre a República Popular da China e Suzano e o Alto Tietê para o desenvolvimento econômico e a geração de empregos, em especial por meio da implantação de um escritório de negócios do Condemat em território chinês e outro na região. As reuniões ocorrerão nas cidades de Zhengzhou (capital da província de Henan) e Hangzhou (capital da província de Zhejiang).